Iš Prancūzijos – šiurpus pareiškimas dėl rekordinio karščio: užregistravo tūkstančiu daugiau mirčių

„Nuo birželio 24 d. užfiksuota maždaug tūkstantis papildomų mirčių (nekonsoliduotais duomenimis), lyginant su praėjusiais mėnesiais užregistruotais mirties atvejais“, – rašoma Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnybos pranešime.
Agentūra teigė, kad ypač smarkiai nukentėjo teritorijos, kuriose buvo paskelbtas raudonojo lygio karščio pavojus, o 85 procentai mirusiųjų buvo 65 metų ir vyresni asmenys.
Agentūros teigimu, labiausiai išaugo namuose mirusių žmonių skaičius, ypač Il de Franso regione, apimančiame Paryžių ir jo priemiesčius.
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„Šis faktas primena, kad izoliuotų ar gilią vienatvę patiriančių žmonių atžvilgiu būtina imtis solidarumo priemonių, be kita ko ir labai urbanizuotose vietovėse“, – teigiama pranešime.
Agentūra pabrėžė, kad šie skaičiai yra preliminarūs ir faktiniai rodikliai greičiausiai yra didesni.
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