GamtaOrai

Sinoptikai apie sekmadienio karštį: yra labai didelė tikimybė išmatuoti naują rekordą

2026 m. birželio 28 d. 14:08
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHT) teigimu, sekmadienį oro temperatūra Lietuvoje sieks 31–36 laipsnius karščio.
Daugiau nuotraukų (11)
Esą yra labai didelė tikimybė išmatuoti naują šios dienos karščio rekordą.
Kaip nurodoma LHT paskyroje „Meteo.lt“ socialiniame tinkle „Facebook“, sekmadienis bus giedras ir sausas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s.
Aukščiausia temperatūra 31–36 laipsniai karščio.

Į Lietuvą atkeliaujant karščiams – priminė svarbiausias taisykles

Nurodoma, kad birželio 28-osios aukščiausios oro temperatūros rekordas buvo užfiksuotas Druskininkuose 2024 metais, kai įkaito iki 34 laipsnių.
„Yra labai didelė tikimybė išmatuoti naują rekordą“, – rašoma „Meteo.lt“ paskyroje feisbuke.
Susiję straipsniai
Buvo apšilimas, o dabar – sveiki atvykę į tropikus: paskelbė, kas dabar laukia

Buvo apšilimas, o dabar – sveiki atvykę į tropikus: paskelbė, kas dabar laukia

Nerimą keliantys rekordai, kylantis asfaltas ir draudimai: Europa alpsta nuo karščio

Nerimą keliantys rekordai, kylantis asfaltas ir draudimai: Europa alpsta nuo karščio (1)

Vokietijoje užfiksuota karščiausia naktis: tokia kaitra tirpdytų net dieną

Vokietijoje užfiksuota karščiausia naktis: tokia kaitra tirpdytų net dieną

Pasak sinoptikų, šeštadienis buvo be lietaus. Aukščiausia oro temperatūra siekė 28–33, vietomis 26–27 laipsnius. Labiausiai oras įkaito Druskininkuose – iki 32,8 laipsnių. (vos pusės laipsnio trūko iki birželio 27 d. aukščiausios oro temperatūros rekordo).
Naktis buvo sausa. Žemiausia oro temperatūra siekė 14–19, vietomis 20–21 laipsnį.
Nuo kaitros gelbėtis – prie ežerų: užfiksavo, kaip su milžinišku karščiu kovoja tautiečiai
Tropinės naktys, kai temperatūra net vėsiausiu nakties–ryto metu nenukrenta žemiau 20 laipsnių, užfiksuotos Nidoje ir Ventės rage.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybaMeteokarštis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.