Sinoptikai apie sekmadienio karštį: yra labai didelė tikimybė išmatuoti naują rekordą

Esą yra labai didelė tikimybė išmatuoti naują šios dienos karščio rekordą.
Kaip nurodoma LHT paskyroje „Meteo.lt“ socialiniame tinkle „Facebook“, sekmadienis bus giedras ir sausas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s.
Aukščiausia temperatūra 31–36 laipsniai karščio.
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Nurodoma, kad birželio 28-osios aukščiausios oro temperatūros rekordas buvo užfiksuotas Druskininkuose 2024 metais, kai įkaito iki 34 laipsnių.
„Yra labai didelė tikimybė išmatuoti naują rekordą“, – rašoma „Meteo.lt“ paskyroje feisbuke.
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Pasak sinoptikų, šeštadienis buvo be lietaus. Aukščiausia oro temperatūra siekė 28–33, vietomis 26–27 laipsnius. Labiausiai oras įkaito Druskininkuose – iki 32,8 laipsnių. (vos pusės laipsnio trūko iki birželio 27 d. aukščiausios oro temperatūros rekordo).
Naktis buvo sausa. Žemiausia oro temperatūra siekė 14–19, vietomis 20–21 laipsnį.
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Tropinės naktys, kai temperatūra net vėsiausiu nakties–ryto metu nenukrenta žemiau 20 laipsnių, užfiksuotos Nidoje ir Ventės rage.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybaMeteokarštis
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