Sinoptikų žinia dėl kaitros: aiškėja, kokia temperatūra Lietuvą svilins sekmadienį

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad sekmadienį šalyje bus giedra ir sausa. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 15–20, dieną 31–36 laipsniai karščio.
Prognozuojama, kad tik pajūryje bus šiek tiek gaiviau – 27–30 laipsnių.
Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Vėjas naktį pūs silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį sieks 18–23, o dieną pakils net iki 32–37 laipsnių karščio, vakaruose kai kur 26–31 laipsnis šilumos.
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Antradienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 16–21, dieną 26–31, vakariniame pakraštyje 22–25 laipsniai šilumos.
Sinoptikai pranešė, kad šeštadienį, nors ir buvo karšta, tačiau dienos rekordas nefiksuotas.
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„Remiantis preliminariais duomenimis, šiandien oras labiausiai įkaito Druskininkuose, iki 32,8 laipsnio karščio. Taigi, iki naujo birželio 27-osios aukščiausios oro temperatūros rekordo užfiksavimo pritrūko vos 0,5 laipsnio“, – socialiniame tinkle „Facebook“ šeštadienį pranešė „Meteo.lt“.
Nurodoma, kad minėtasis birželio 27-osios karščio rekordas priklauso Kretingai, kurioje 2022 m. temperatūra siekė 33,2 laipsnio pagal Celsijų.
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