Tokios karštos birželio dienos Lietuvoje dar nebuvo: užfiksuotas absoliutus rekordas

Remiantis preliminariais duomenimis, pasiektas ne tik naujas birželio 28-osios, bet ir viso birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Druskininkuose įkaito net iki 36,3 °C, praneša „Facebook“ puslapis Meteo.lt.
Ankstesnis birželio 28 dienos karščio rekordas buvo užfiksuotas lygiai prieš du metus (2024–06-28) irgi Druskininkuose, kai temperatūra pakilo iki 34,0 °C (t. y. 2,3 laipsnio mažiau nei šiandien).
Tuo tarpu, ankstesnis absoliutus birželio mėn. aukščiausios oro temperatūros rekordas buvo užfiksuotas prieš daugiau nei 7 metus (2019–06-12) Kaišiadoryse, kai temperatūra pakilo iki 35,7 °C (t. y. 0,6 laipsnio mažiau nei šiandien).
Sinoptikai praneša: temperatūra kils iki 37 laipsnių
Šiandien buvo išmatuotas jau 8-as paros aukščiausios oro temperatūros rekordas šiais metais. 2025 metais iš viso tokių buvo 23, 2024 metais – 18, 2023 m. – 16, 2022 m. – 13, o 2021 m. – 6.
2021–2026 m. laikotarpiu šilumos/karščio rekordai Lietuvoje išmatuojami net ~8 kartus dažniau nei šalčio.
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Lentelėje – aukščiausia birželio 28-osios oro temperatūra ir meteorologijos stotys, kuriose oras įkaito labiausiai (AMS – automatinė meteorologijos stotis)