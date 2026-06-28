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Vokietijoje užfiksuota karščiausia naktis: tokia kaitra tirpdytų net dieną

2026 m. birželio 28 d. 11:38
Vokietijoje buvo užregistruota karščiausia naktis, kurios metu temperatūra pakilo iki 29,4 laipsnių Celsijaus, sekmadienį pranešė Vokietijos meteorologijos tarnyba (DWD).
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Preliminariais duomenimis, šis rekordas buvo pasiektas rytų Saksonijos Kubšūco mieste.
Pastarosiomis dienomis, didžiąją dalį Europos apėmus karščio bangai, Vokietijoje buvo sumušta keletas karščio rekordų.

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DWD teigimu, dėl klimato kaitos Vokietijoje vis dažniau pasitaiko ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, tokie kaip ilgalaikės karščio bangos, o duomenys rodo, kad vidutinis dienų, kai temperatūra viršija 30 laipsnių, skaičius vis didėja.
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