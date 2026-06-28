Vokietijoje užfiksuota karščiausia naktis: tokia kaitra tirpdytų net dieną

Preliminariais duomenimis, šis rekordas buvo pasiektas rytų Saksonijos Kubšūco mieste.
Pastarosiomis dienomis, didžiąją dalį Europos apėmus karščio bangai, Vokietijoje buvo sumušta keletas karščio rekordų.
Į Lietuvą atkeliaujant karščiams – priminė svarbiausias taisykles
DWD teigimu, dėl klimato kaitos Vokietijoje vis dažniau pasitaiko ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, tokie kaip ilgalaikės karščio bangos, o duomenys rodo, kad vidutinis dienų, kai temperatūra viršija 30 laipsnių, skaičius vis didėja.