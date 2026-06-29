Dalį Lietuvos nuo kaitros jau vėsino liūtys: skelbia, ko laukti artimiausiu metu

„Naktį kai kur trumpai palijo, griaudėjo perkūnija. Žemiausia oro temperatūra 17–21, pamaryje 23–24 laipsniai šilumos“, – pirmadienį ryte skelbė meteo.
Lietaus ir gaivos, atrodo, spėję pasiilgti lietuviai, žaibų ir liūties nuotraukomis skubėjo dalintis ir socialiniuose tinkluose.
„Rietave perkūnija ir žaibai buvo stiprūs, lijo labai smarkiai“, – rašė internautė.
Sinoptikai praneša: temperatūra kils iki 37 laipsnių
„Pažadino stiprus griaustinis, žaibavo ir prasidėjo stiprus lietus, bet trumpam“, – vaizdais iš Klaipėdos dalijosi kita.
Naktį lietus aplankė ir Vilkaviškio r., keli lašai iškrito Skuode bei Kretingoje, o ryte kliuvo ir Kėdainiams bei Jonavai.
„Kėdainiai. Atgaiva“, – jau ankstų rytą džiaugėsi Šarūnas.
Ir nors pirmadienio popietę Meteo LT radarai lietaus debesų nefiksuoja, panašu, kad artimiausiu metu trumpų liūčių netruks.
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Kaip skelbia sinoptikai, pirmadienis bus labai karštas, termometrų stulpeliai kils iki 31–36 laipsnių, tačiau kai kur jau galimas trumpas lietus, gali sugriaudėti perkūnija, o jos metu gūsiai siekti 15–18 m/s.
Antradienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 4–9 m/s. Žemiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 27–32, vakariniame pakraštyje 24–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 28–32, vakariniuose rajonuose daug kur 22–27 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 22–27 laipsniai šilumos.