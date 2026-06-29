Pirmadienį saulė svilins dar kaitriau, bet sinoptikai žada netikėtą permainą

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Vėjas naktį pūs silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį sieks 18–23, o dieną pakils net iki 32–37 laipsnių karščio, vakaruose kai kur bus 26–31 laipsnis šilumos.
Vėliau karštis ims slopti. Antradienio dieną vietomis žadamas trumpas lietus, perkūnija.
Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 16–21, dieną 26–31, vakariniame pakraštyje 22–25 laipsniai šilumos.
Sinoptikai praneša: temperatūra kils iki 37 laipsnių
Lrytas primena, kad sekmadienį Druskininkuose užfiksuotas naujas birželio mėnesio temperatūros rekordas – 36,3 laipsnio.
Be to, pranešama, kad tuo pat metu pasiektas ir aukščiausias birželio 28 d. karščio rekordas. Prieš dvejus metus rekordinis karštis taip pat fiksuotas minėtame mieste – tuomet temperatūra siekė 34 laipsnius karščio.
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Sinoptikų teigimu, anksčiau – 2019 m. – aukščiausia birželio mėnesio temperatūra fiksuota Kaišiadoryse – 35,7 laipsnio.
„Remiantis preliminariais duomenimis, pasiektas ne tik naujas birželio 28-osios, bet ir viso birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Druskininkuose įkaito net iki 36,3 laipsnio pagal Celsijų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia „Meteo.lt“.
Kaip skelbiama įraše, itin dideli karščiai sekmadienį fiksuoti ir kituose Lietuvos miestuose – Ventės rage (36,2 laipsnio), Kretingoje (35,1 laipsnio), Tauragėje (34,9 laipsnio), Kybartuose (34,8 laipsnio), Lazdijuose (34,6 laipsnio), Kazlų Rūdoje (34,5 laipsnio), Varėnoje (34,4 laipsnio).
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