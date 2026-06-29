Po karščių – staigios permainos: žinoma sinoptikė pranešė, kada orai keisis iš esmės

Antradienį, birželio 30-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną tik šiek tiek kai kur su perkūnija palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 17–20°C, dieną kaitra 26–31°C, pajūryje 22–25°C.
Trečiadienį, liepos 1-osios naktį šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną lis daug kur, gausiau popietę, perkūniją dundės. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, dieną per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 17–20°C, šiauriniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 13–16°C, dieną 26–31°C, karščiausia pietuose, pietryčiuose, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 21–25°C.
Ketvirtadienį, liepos 2 d. daug kur su perkūnija lis, dieną gausiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 4–8m/s, rytą ir dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 15–20°C, šilčiausia rytiniuose rajonuose, dieną 23–26°C, pajūryje 19–22°C.
Po rekordiškai šilto pirmadienio – prognozė antradieniui: sulauksime ir lietaus
Penktadienį, liepos 3 d. lis, kai kur gausiau, dieną su perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s, dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15–18 m/s, pajūryje iki 20 m/s. Naktį 13–18°C, šilčiausia pajūryje, dieną 18–23°C.
Šeštadienį, liepos 4-osios naktį kai kur nedidelis lietus, dieną lis daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį 13–15°C, pajūryje apie 16–18°C, dieną 17–22°C.
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Sekmadienį, liepos 5 d. protarpiais palis, vėl daugiausia dieną ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 11–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 17–22°C.
Pirmadienį, liepos 6 d. vis dar protarpiais lis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje gūsiai iki 20 m/s.
sinoptikaiOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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