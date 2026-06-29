Rekordai krenta vienas po kito: tokios karštos nakties birželį nebuvę

„Sekmadienį vakare itin karšta buvo ne tik Druskininkuose (36,3 laipsnio), bet ir Ventėje. Oras ten įkaito iki 36,2 laipsnio. Kadangi aplink esantis Kuršių marių vanduo labai įšyla, todėl vasaros naktimis pamaryje neretai būna ne tik labai šilta, bet ir tvanku.
Šiame regione dažniau nei kitur fiksuojamas reiškinys vadinamas tropine naktimi (kuomet temperatūra naktį nenukrenta žemiau 20 laipsnių).
Per visą pirmadienio naktį oro temperatūra Nidoje nenukrito žemiau 23,3 laipsnio, o Ventėje – 24,1 laipsnio.
Sinoptikai praneša: temperatūra kils iki 37 laipsnių
Remiantis preliminariais duomenimis, išmatuotas šilčiausios birželio mėn. nakties oro temperatūros rekordas. Ankstesnis buvo pasiektas 2021 m. birželio 21-osios naktį Nidoje, kuomet temperatūra nenukrito žemiau 23,1 laipsnio (1 laipsniu vėsiau nei šiandien naktį Ventėje).
Primename, kad absoliutus šilčiausios nakties rekordas buvo užfiksuotas 2023 m. rugpjūčio 7-osios naktį Molėtuose, kai net vėsiausiu metu temperatūra nenukrito žemiau 25,1 laipsnio“, – skelbė meteo.
Be to, oficialiai vakar buvo išmatuoti du aukščiausios oro temperatūros rekordai – birželio 28 dienos (iki tol buvęs 34,0 laipsnių) ir viso birželio mėnesio (ankstesnis 35,7 laipsnio).
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Visgi sinoptikai žada, kad jau pirmadienį termometrų stulpeliai gali kilti dar aukščiau, o tai reikštų, kad absoliutus birželio mėnesio temperatūros rekordas būtų pagerintas nepraėjus nė parai. Visgi kai kur karštį jau nuplaus lietus.
Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 31–36, vakariniame pakraštyje 27–30 laipsnių.
Antradienio naktį vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 17–22, dieną 26–31, vakariniame pakraštyje 22–25 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 22–27, pietryčiuose daug kur 28–31 laipsnis šilumos.
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