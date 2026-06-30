Mėnesio pabaigoje – netikėta sinoptikų žinia: paaiškėjo, kur Lietuvoje lijo daugiausia

Meteorologų duomenimis, daugelyje šalies vietovių buvo pasiekta arba viršyta mėnesio kritulių norma, tačiau skirtumai tarp atskirų regionų išliko dideli. Drėgniausiose ir sausiausiose Lietuvos vietovėse kritulių kiekis skyrėsi beveik du kartus.
Daugiausia lietaus nuo birželio 1-osios iki 30-osios 9 val. ryto iškrito Skuode – 128,9 mm, tai sudaro net 258 proc. įprastos mėnesio normos. Taip pat itin lietingas mėnuo buvo Rietave (121,9 mm), Kalvarijoje (118,7 mm), Plungėje (110,7 mm), Kaune (105,7 mm) ir Laukuvoje Šilalės rajone (101,2 mm).
Tuo metu mažiausiai kritulių užfiksuota Kybartuose Vilkaviškio rajone – vos 48 mm. Nedaug lietaus sulaukė ir Akmenė, Panevėžys, Vilniaus Trakų Vokės meteorologijos stotis, Dotnuva bei Anykščiai, kur kritulių kiekis nesiekė arba tik nežymiai viršijo 50 mm.
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„Meteo“ prognozuoja, kad jau antradienį trumpai palis tik kai kur, tačiau trečiadienį lietaus sulauks daugelis šalies rajonų. Vietomis prognozuojami ir smarkūs krituliai – gali iškristi ne mažiau kaip 15 mm lietaus.
Meteorologų teigimu, antroje savaitės pusėje orai keisis – į Lietuvą plūs gerokai vėsesnio oro masė, todėl temperatūra kris, o lietaus sulauksime dažniau. Taip baigsis kelias dienas šalį alinusi karščio banga.
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