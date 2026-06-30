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Sinoptikai atnaujino prognozes: po kaitros – smarkus lietus ir perkūnija

2026 m. birželio 30 d. 10:12
Lrytas.lt
Antradienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija, praneša meteo.
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Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 27–32, vakariniame pakraštyje 24–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai.
Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s.

Po rekordiškai šilto pirmadienio – prognozė antradieniui: sulauksime ir lietaus

Temperatūra naktį 14–19, dieną 28–32, vakariniuose rajonuose daug kur 22–27 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis.
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Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
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