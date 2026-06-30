Socialiniame tinkle „Facebook“ meteo.lt įspėjo – vietomis bus ir škvalas.
„Po audringesnio trečiadienio antroje savaitės pusėje bus gerokai gaiviau.
Trečiadienio rytą kai kur kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį vėjas silpnas, temperatūra 13–18 laipsnių. Trečiadienio dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai , kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, 6–11 m/s, vietomis škvalas 15–20 m/s. Temperatūra 27–32, vakariniuose rajonuose daug kur 21–26 laipsniai“, – skelbė meteorologai.
Stichinę kaitą pamažu keis gaivinantys lietūs: kai kur įsismarkaus vėjo gūsiai
Meteo.lt pateikė ir likusios savaitės prognozę:
„Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija , dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, dieną šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 21–26 laipsniai.
Susiję straipsniai
Penktadienio naktį vakariniuose, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 19–24 laipsniai.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, dieną kai kur gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje laikysis gaivūs orai.“
Feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika nurodė, kad trečiadienį gali praslinkti trumpi lietūs su perkūnija.
„Jeigu kažkas nepasikeis (o korekcijos dar yra labai tikėtinos) trečiadienį traukiantis labai šiltam orui praslinks trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis gali ne tik palyti intensyviau (virš 15 mm), bet ir iškristi kruša. Be to, galimi vėjo sustiprėjimai iki 15–20 m/s.
Kaip rodo dabartiniai skirtingų šaltinių skaičiavimai, didesnė neramių orų tikimybė yra popiet/vakare Pietų Lietuvoje“, – rašė G. Valaika.
MeteoLietuvos hidrometeorologijos tarnybaGytis Valaika
Rodyti daugiau žymių