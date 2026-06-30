Su alinančia kaitra – ir audringi orai: sinoptikė įspėjo, kam pasiruošti

Anot sinoptikės, artimiausią parą orai išliks tvankūs. Antradienio naktį šalyje bus mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas.
„Gaivos po itin karštos pirmadienio dienos bus nedaug, naktį jusis tvankuma, temperatūra žemės tik iki 16–21 laipsnio šilumos“, – sako E. Gečaitė.
Antradienio dieną debesų danguje taip pat telksis mažai. Sinoptikės teigimu, nors per šalį keliaus šaltasis atmosferos frontas, savyje jis drėgmės nešis nedaug, trumpai palis tik kai kur, galima perkūnija.
Po rekordiškai šilto pirmadienio – prognozė antradieniui: sulauksime ir lietaus
Temperatūra antradienio dieną bus šiek tiek žemesnė ir sieks 27–32 laipsnius šilumos, tačiau 30–32 laipsniai vis dar apims didžiąją šalies dalį. Tiesa, vakariniame šalies jau bus gaiviau, ten šils iki 24–26 laipsnių šilumos.
Savaitės viduryje prognozuojamas lietus
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E. Gečaitės teigimu, trečiadienio naktį danguje debesų atsiras šiek tiek daugiau, vietomis trumpai palis, o temperatūra pažemės iki 14–19 laipsnių šilumos. Dieną prapliups trumpi, gaivinantys lietūs, griaudės perkūnija – per ją kai kur vėjo gūsiai įsismarkaus iki 15–20 m/s, o vietomis prilis gausiai.
Temperatūra kils iki 28–32, vakariniuose rajonuose – iki 22–27 laipsnių. Anot sinoptikės, stichinė kaitra, t. y., kai temperatūra daug kur sieks 30–32 laipsnius, tęsis daugiausia pietrytinėje šalies pusėje.
Ketvirtadienį, pirmoje nakties pusėje, prognozuojama, kad trumpi lietūs tęsis, o kai kur žaibuos.
Paryčiais atvės iki 14–19 laipsnių šilumos, o dieną tik kai kur, didesnė tikimybė rytiniuose rajonuose, trumpai palis.
„Alinantys karščiai jau pasitrauks iš šalies, temperatūra kils iki 22–27 laipsnių šilumos“, – teigė sinoptikė.
Pasak jos, penktadienį per šalį praslinks šaltasis atmosferos frontas su trumpalaikiu lietumi, dieną kai kur griaudės perkūnija. Tądien pūs stipresnis pietvakarių, vakarų vėjas. Dieną vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15–18 m/s.
Prognozuojama, kad penktadienio naktį temperatūra žemės iki 12–17, o dieną kils iki 19–24 laipsnių šilumos.
Kaip teigė LHMT atstovė, šeštadienį lietaus debesys sklaidysis, o dieną ir vėl trumpai palis didesnėje šalies dalyje.
„Vakarinių krypčių vėjas vis dar bus stiprokas, dieną kai kur numatomi 15–17 m/s gūsiai. Temperatūra bus dar žemesnė: naktį 11–16, o dieną kaip kaitros metu buvo naktį – 18–23 laipsniai šilumos“, – sakė E. Gečaitė.
Prognozuojama, kad sekmadienį lietaus debesys taip pat neaplenks Lietuvos – naktį jo vėl klius tik vietomis, o dieną beveik visur. Temperatūra ir toliau žemės: paryčiais bus 10–15, o dieną sušils tik iki 19–23 laipsnių šilumos.
sinoptikaihidrometeorologijaLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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