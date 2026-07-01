Lietuviai iš įvairių regionų socialiniuose tinkluose dalinasi kadrais ir vaizdo įrašais, kuriuose – ne tik atslenkantys debesys, bet ir stiprus lietus, labai didelis vėjas.
Feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ Aivaras pasidalino vaizdo įrašu iš Naujųjų Valkininkų.
Jau 15 val. 46 min. kieme pasidarė tamsu, o stichija gan stipriai lenkė medžius.
Į Lietuvą atkeliaujant karščiams – priminė svarbiausias taisykles
15 valandą įspūdingi debesys buvo užfiksuoti Prienų rajone esančiame Gripiškių kaime.
Lina dalinosi ir dangaus vaizdais iš Elektrėnų, virš kurių jau buvo susikaupę didžiuliai audros debesys.
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Kaip skelbė portalas Lrytas, meteorologai jau prieš porą dienų įspėjo gyventojus dėl audros debesų.
Prognozuota, kad didžiausia vasariškos audros tikimybė – pietrytiniame šalies pakraštyje (Druskininkų sav., Varėnos r., Šalčininkų r. ir Vilniaus r. pietinėje dalyje).
Įkaitusį Vilnių užklupo liūtis: užfiksavo vaizdus sostinės gatvėse
Tuo tarpu Vilniaus miesto gatves prižiūrinti įmonė „Grinda“ perspėja miestiečius dėl galimo stiprios audros smūgio.
Įmonė „Facebook“ paskyroje pranešė, kad nors labiau tikėtina, jog audra pasieks tik Vilniaus rajoną, ragina pasiruošti ir miesto gyventojus.
Meteorologai prognozuoja, kad nuo maždaug 17 val. oro temperatūra gali staigiai kristi iki 20 °C, o vėjo gūsiai siekti iki 25 m/s. Taip pat skelbiama, kad galimos smarkios liūtys ir kruša. „Jau sutelkėme papildomas pajėgas, kad prireikus galėtume operatyviai reaguoti į užlietas gatves, nuvirtusius medžius ar kitas avarines situacijas“, – rašoma įmonės pranešime.
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