Po alinančio karščio – ir rimtos permainos: skelbia, kaip atrodys ilgasis savaitgalis

Pasak E. Latvėnaitės, anticiklonas Immanuel, užgulęs Skandinaviją, Baltijos regioną ir Rytų Europą, atnešė sausus ir ramius orus, tačiau ilgai jie neišliks.
„Jau trečiadienio dieną iš pietų, pietvakarių mus pasieks nedidelis ciklonas, vardu Yuna, jo banguotas atmosferos frontas trauks per Lietuvą, tad dieną jau lis, kai kur ir daugokai, perkūnija trankysis, su ja ir kruša kai kur pabirs. Vakarinėje Lietuvos pusėje jau bus vėsiau, bet pietrytiniai, pietiniai rajonai dar gerokai įkais, tad ten su perkūnija ir labiausia tikėtina didesnė kruša, smarkesni vėjo gūsiai, – skelbė E. Latvėnaitė. – Lietinga ir su perkūnija bus ketvirtadienio naktis ir dienos pradžia.
Po ramesnio ketvirtadienio vakaro ir penktadienio nakties. Nuo penktadienio dienos Skandinaviją ir Baltiją audringesnis ir lietingas ciklonas iš vakarų užguls, vis labiau stiprės ir keletą dienų „užsibus“. Pūs stiprūs, daugiausia vakarinių krypčių vėjai, dažnai lis, dienomis perkūnija sudundės. Nuo šio penktadienio iki kitos savaitės vidurio bus jau daug vėsiau. Panašūs orai turėtų išlikti ir kitos savaitės pradžioje. Vėliau, pagal dabartinius duomenis, oro temperatūra vėl šoktels gerokai aukščiau, lietaus bus nedaug, vėjas irgi aprims.“
Stichinę kaitą pamažu keis gaivinantys lietūs: kai kur įsismarkaus vėjo gūsiai
Savo įraše E. Latvėnaitė išdėstė, kaip turėtų klostytis visos savaitės orai. Čia – akcentas ir ilgajam savaitgaliui.
Trečiadienis (liepos 1 d.). Naktį be lietaus, šiauriniuose rajonuose rūkai. Rytą su perkūnija palis vakariniame ir pietvakariiniame pakraštyje, dieną lis daug kur, gausiau popietę, perkūnija kai kur gerokai trankysis, kai kur pabirs kruša – stambesnė tikėtina pietinėje Lietuvos pusėje. Vėjas 4–8 m/s, per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–20 m/s. Naktį 14–19 laipsnių, dieną 26–31 laipsnis, pietuose, pietrytiniuose rajonuose karščiausia, vakarinėje pakrantėje 21–25 laipsniai.
Ketvirtadienis (liepos 2 d.). Daug kur su perkūnija lis, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose, vakare jau be lietaus. Vėjas 4–8 m/s, rytą ir dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 15–19 laipsnių, dieną 23–26 laipsniai, pajūryje 19–22 laipsniai.
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Penktadienis (liepos 3 d.). Naktį be lietaus, rytą su perkūnija palis vakariniuose rajonuose, dieną lis daug kur. Vėjas 6–13 m/s, pajūryje gūsiai 18–20 m/s. Naktį 13–18 laipsnių, dieną 19–24 laipsniai.
Šeštadienis (liepos 4 d.). Naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną lis daug kur, protarpiais gausiau su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai iki 21 m/s pajūryje. Naktį 12–14 laipsnių, dieną 18–22 laipsniai.
Sekmadienis (liepos 5 d.). Protarpiais palis, daugiausia dieną su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 12–14 laipsnių, dieną 18–22 laipsniai.
Pirmadienis (liepos 6 d.). Vis dar protarpiais lis, daugiausia dieną su perkūnija. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 12–14 laipsnių, dieną 17–21 laipsnis.
Antradienis (liepos 7 d.). Dar palis – naktį vietomis, dieną daug kur ir gausiau. Vėjas 5–12 m/s. Naktį 10–13 laipsnių, dieną 15–19 laipsnių.