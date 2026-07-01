„Šiandien dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas bus besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, vietomis per škvalą sustiprės iki 15–20 m/s“, – praneša „Meteo“.
Meteorologų duomenimis, didžiausia vasariškų audrų tikimybė numatoma pietrytiniame šalies pakraštyje. Pavojingiausios oro sąlygos gali susidaryti Druskininkų savivaldybėje, Varėnos ir Šalčininkų rajonuose bei pietinėje Vilniaus rajono dalyje.
Gyventojai raginami iš anksto pasirūpinti savo saugumu. „Meteo“ rekomenduoja sandariai uždaryti langus ir duris, nuo balkonų, terasų ar kiemų patraukti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, o automobilių nepalikti po aukštais medžiais.
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Prasidėjus audrai specialistai pataria nesislėpti po medžiais, vengti atvirų vietų, nestovėti prie elektros linijų, metalinių konstrukcijų ar reklamos stendų. Taip pat rekomenduojama nebūti prie vandens telkinių ar juose.
Atsargumo neprarasti raginami ir vairuotojai. Jei audra užklupo kelyje, reikėtų sumažinti greitį, abi rankas laikyti ant vairo ir vairuoti atsižvelgiant į besikeičiančias eismo bei oro sąlygas.
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Naujausius perspėjimus gyventojai gali sekti „Meteo LT“ programėlėje, kurioje realiuoju laiku pateikiama informacija apie konkrečiai vietovei išduotus perspėjimus ir per Lietuvą slenkančias kritulių zonas.
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