Sinoptikai praneša, kad trečiadienio dieną iš pietų, pietvakarių mus pasieks nedidelis ciklonas, vardu Yuna, jo banguotas atmosferos frontas trauks per Lietuvą, tad dieną jau lis, kai kur ir daugokai, perkūnija trankysis, su ja ir kruša kai kur pabirs.
Vakarinėje Lietuvos pusėje jau bus vėsiau, bet pietrytiniai, pietiniai rajonai dar gerokai įkais, tad ten su perkūnija ir labiausia tikėtina didesnė kruša, smarkesni vėjo gūsiai.
Stichinę kaitrą pamažu keis gaivinantys lietūs: kai kur įsismarkaus vėjo gūsiai
Prognozuojama, kad didžiausia vasariškos audros tikimybė – pietrytiniame šalies pakraštyje (Druskininkų sav., Varėnos r., Šalčininkų r. ir Vilniaus r. pietinėje dalyje).
Tuo tarpu Vilniaus miesto gatves prižiūrinti įmonė „Grinda“ perspėja miestiečius dėl galimo stiprios audros smūgio. Įmonė „Facebook“ paskyroje praneša, kad nors labiau tikėtina, jog audra pasieks tik Vilniaus rajoną, ragina pasiruošti ir miesto gyventojus.
Susiję straipsniai
Meteorologai prognozuoja, kad nuo maždaug 17 val. oro temperatūra gali staigiai kristi iki 20 °C, o vėjo gūsiai siekti iki 25 m/s. Taip pat skelbiama, kad galimos smarkios liūtys ir kruša.
„Jau sutelkėme papildomas pajėgas, kad prireikus galėtume operatyviai reaguoti į užlietas gatves, nuvirtusius medžius ar kitas avarines situacijas“, – rašoma įmonės pranešime.
Meteo.lt skelbia, kad, remiantis 12 val. 30 min. duomenimis, Vakarų Lietuvoje slenka lietaus debesys, pietiniuose rajonuose slenka audros debesys, kai kur juos lydi perkūnija. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link.
Artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slinks šiaurės rytų kryptimi, daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, kai kur kris kruša.