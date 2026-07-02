Praūžus audroms – sinoptikės perspėjimas apie naują smūgį Lietuvai

Pasak sinoptikės, trečiadienį per Lietuvą praslinkęs nedidelis pietvakarinis ciklonas Yuna atnešė itin permainingus orus – vienus rajonus talžė liūtys, griaudėjo perkūnija ir krito kruša, o kitur didesnių reiškinių pavyko išvengti.
„Po permainingos dienelės – vienus liūtys plovė, Perkūnas trankėsi ir kruša kapojo, kitus orų negandos aplenkė. Tai nedidelis pietvakarinis ciklonas, vardu Yuna, per Lietuvą trankiai ir su visokiomis orų negandomis prašoko“, – savo prognozėje rašo E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, ketvirtadienį ciklonas trauksis Estijos link, tačiau naktį ir pirmoje dienos pusėje dar daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija. Vakare orai turėtų aprimti, tačiau ši ramybė bus trumpalaikė.
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Jau penktadienio rytą Baltijos regioną pasieks naujas ciklonas Zoe, kuris iš vakarų atneš dar vieną lietingų orų bangą. Stiprės vakarų ir pietvakarių vėjas, daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis griaudės perkūnija, nors ji, anot sinoptikės, nebebus tokia intensyvi kaip pastarosiomis dienomis.
Kartu su vakarų oro srautais į Lietuvą ims plūsti ir vėsesnis oras. Dėl to savaitgalį temperatūra jau bus gerokai žemesnė nei savaitės pradžioje, o ciklono pietvakarinėje dalyje išliksime ir šeštadienį, ir sekmadienį. Prognozuojama, kad daug kur protarpiais lis, pūs stipresnis vakarų, šiaurės vakarų vėjas.
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Ketvirtadienio naktį oro temperatūra sieks 14–19 laipsnių šilumos, dieną sušils iki 23–26 laipsnių, pajūryje bus apie 20–22 laipsnius. Penktadienį jau bus vėsiau – dieną numatoma 19–24 laipsnių šiluma, o pajūryje vakarų vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 18–21 m/s.
Šeštadienį daugelyje šalies rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkesnis ir lydimas perkūnijos. Oro temperatūra dieną kils iki 18–22 laipsnių. Sekmadienį lietaus turėtų būti mažiau – trumpi krituliai numatomi daugiausia pirmoje dienos pusėje, oras sušils iki 19–24 laipsnių.
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Valstybės dieną, pirmadienį, sinoptikė prognozuoja ramesnius orus. Naktis turėtų būti sausa, o dieną trumpai gali palyti tik kai kuriuose šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vis dėlto šilumos nebus daug – temperatūra dieną sieks 18–23 laipsnius.
E. Latvėnaitė pažymi, kad ir kitą savaitę vasariškų karščių tikėtis dar nereikėtų. Antradienį lietaus bus nedaug, tačiau trečiadienį krituliai vėl apims didesnę šalies dalį, kai kur juos lydės perkūnija. Dienomis temperatūra gali tesiekti 15–20 laipsnių šilumos.
Anot sinoptikės, šiltesnių ir pastovesnių vasariškų orų Lietuva, pagal dabartinius skaičiavimus, gali sulaukti tik kitos savaitės antroje pusėje arba jos pabaigoje.
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