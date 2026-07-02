Žinoma sinoptikė turi nemalonių žinių: štai ko tikėtis jau netrukus

Penktadienį, liepos 3-osios po vidurnakčio pradės lyti vakariniuose rajonuose, vėliau naktį lietaus debesys slinks tolyn per Lietuvą rytą ir dieną lis daug kur, vietomis smarkiau, perkūnija kai kur dar dundės. Vėjas naktį rytiniuose rajonuose pietų, pietvakarių 5–10 m/s, vakarinėje dalyje vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje gūsiai 19–21 m/s. Naktį 13–15°C, šilčiausia pajūryje 16–18°C, dieną 19–24°C.
Šeštadienį, liepos 4-osios naktį protarpiais kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 13–15°C, pajūryje apie 17°C, dieną 16–21°C.
Sekmadienį, liepos 5 -osios naktį be ženklesnio lietaus, rytą su perkūnija palis vakariniuose rajonuose, dieną lis daug kur, kai kur smarkiau ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį 12–14°C, pajūryje apie 16°C, dieną 17–22°C.
Atslinks lietingų orų banga: stiprės ir vėjo gūsiai
Pirmadienį, liepos 6 d. protarpiais palis, naktį daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje apie 16°C, dieną 18–23°C.
Antradienį, liepos 7 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 17–22°C.
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Trečiadienį, liepos 8 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 9–14°C, šilčiausia pajūryje, dieną 18–20°C.
Ketvirtadienį, liepos 9 d. protarpiais palis, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 19–23°C.
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