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Prieš ilgąjį savaitgalį – sinoptikų perspėjimas: orų permainos gali sugadinti planus

2026 m. liepos 3 d. 14:07
Lrytas.lt
Artimiausiomis dienomis Lietuvą ir toliau „lepins“ permainingi orai. Savaitgalį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur pereinantys į smarkesnius, o vietomis griaudės perkūnija, praneša meteo.lt.
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Šeštadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–20 m/s.
Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s.

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Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Pirmadienį daug kur trumpas lietus, dieną vyraus nedidelis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
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