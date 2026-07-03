Prieš ilgąjį savaitgalį – sinoptikų perspėjimas: orų permainos gali sugadinti planus

Šeštadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–20 m/s.
Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s.
Vasaros atostogų idėjos – laidoje „Kelionės tikslas“: Lietuvos pajūris nustebino
Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Pirmadienį daug kur trumpas lietus, dieną vyraus nedidelis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Orų prognozėhidrometeorologijaLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Rodyti daugiau žymių