Niūrios artimiausių dienų prognozės – į Lietuvą atslinks dar vienas ciklonas: kuriems regionams klius labiausiai

Nuo antradienio lietingų ir neramių ciklonų sistema nuo Skandinavijos per Baltiją plėsis tolyn į pietus, pietryčius. Vienas iš ciklonų, pasak E. Latvėnaitės, trečiadienį turėtų keliauti per Lietuvą.
„Dar daugiau laistys, visokių krypčių vėjai pūs, stipresni vakariai labiau taršys pietvakarinius, vakarinius rajonus ir ypač pajūrį. Audringas ir lietingas bus ir ketvirtadienis, penktadienį vėjai aprims, lis kiek mažiau. Iki penktadienio oro temperatūra dienomis tik kartais ir kai kur iki 20 laipsnių ar kiek daugiau „įsiropš“, naktys irgi bus vėsokos, o šilčiausia bus pajūryje.
Pagal dabartinius duomenis kitą savaitgalį jau bus gerokai šilčiau, o su didesne šiluma kartais ir trumpos liūtys su perkūnija nušniokš. Bet ir kito savaitgalio atšilimas gali būti trumpalaikis“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbė sinoptikė.
Susiję straipsniai
Sekmadienį daug kur lis, vietomis vėl smarkiau ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį pajūryje, dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 18–23°C.
Pirmadienį, liepos 6 d. protarpiais kai kur palis, dieną su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną kai kur gūsiai 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje apie 16°C, dieną 17–22°C.
Antradienį, liepos 7 d. protarpiais palis, daugiausia dieną, vakare gausesnio lietaus sulauks vakariniai rajonai. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 17–22°C.
Trečiadienį, liepos 8 d. lis, naktį ir dienos pradžioje gausokai, popietę protarpiais palis, kai kur gausiau. Perkūnija sudundės, daugiausia dieną. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, pietvakariniuose, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–18 m/s,pajūryje šiaurės vakarų gūsiai iki 20 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 14–19°C, vėsiausia vakariniam, pietvakariniam pakraštyje.
Ketvirtadienį, liepos 9 d. protarpiais palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, pajūryje 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 8–13°C, vėsiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 16–20°C.
Penktadienį, liepos 10 d. vis dar palis, daugiausia dieną ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 12–14°C, pajūryje apie 16°C, dieną 18–23°C.
Šeštadienį, liepos 11 d. protarpiais trumpai kai kur palis, dieną su perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų. Naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 14–16°C, dieną 22–27°C.
Sekmadienį, liepos 12 d. protarpiais trumpai kai kur palis, dieną su perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 17–19°C, dieną 22–27°C.