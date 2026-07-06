Po lietingo savaitgalio – naujausia sinoptikų žinia: savaitės pradžia gerais orais nelepins

Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s.
Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Vilniuje trumpai palis. Žemiausia temperatūra naktį apie 12, aukščiausia dieną apie 19 laipsnių šilumos.
Sinoptikė perspėja: savaitės pradžioje laukia lietus, perkūnija ir stiprus vėjas.
Liepos 7-os naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus.
Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
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Liepos 8 d. daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus.
Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 23 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
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