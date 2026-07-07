Naujausia sinoptikų prognozė: artimiausiomis dienomis tęsis lietingų ir gana vėsių orų laikotarpis

Anot sinoptikų, artimiausią naktį pietinėje šalies pusėje bus visai apniukę, daug kur intensyviai palis, vietomis galima perkūnija.
Šiaurinėje krašto pusėje bus šiek tiek pragiedrulių, lis trumpiau ir mažiau, vėjas bus vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10–15 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nebus galima išvengti, bet lyti turėtų daugiausia negausiai ir trumpai.
Vyraus ne tik lietingi, bet ir vėjuoti orai: termometrų stulpeliai aukščiau 20 laipsnių nekils
Vakarėjant dangų užtrauks naujo ciklono genamo šiltojo atmosferos fronto debesys, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose prasidės įkyresnis lietus, kai kur gali ir pagriaudėti. Vėjas pūs iš pietvakarių, pietų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra įdienojus sieks 16–21 laipsnį šilumos.
Trečiadienį ciklonas slinks per šalį, bus apniukę, labai drėgna ir lietinga – vyraus intensyvūs, vietomis smarkūs ištisiniai lietūs, kai kur grūmos perkūnija.
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Vėjas naktį bus pietų, pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vakariniuose rajonuose jo gūsiai sieks 15–20 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 9–14 laipsnių šilumos, dieną dėl lietaus ir vėjo nekils aukščiau 15–20 laipsnių.
Ketvirtadienį ciklonas toliau sukinėsis virš regiono, todėl orai išliks debesuoti ir lietingi, tiek naktį, tiek dieną daugiausia lis protarpiais, vietomis vėl pliaups smarkiai, išlieka ir pavienių perkūnijų tikimybė.
Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, vakaruose, ypač pajūryje, gūsiai vėl sieks 15–20 m/s. Temperatūra naktį laikysis apie 10–15 laipsnių, dieną prognozuojama rudeniška, vos 14–17 laipsnių šiluma ir tik kai kur šiaurėje gali sušilti iki 18 ar 19 laipsnių.
Penktadienį minėtas ciklonas dar neturėtų pasitraukti, tačiau po truputį silpnės, danguje rasis daugiau pragiedrulių. Trumpi lietūs ir naktį, ir dieną vis dar numatomi daugelyje krašto vietovių, tačiau lyti turėtų mažiau ir trumpiau.
Vėjas naktį vyraus šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s, dieną bus besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra naktį vėl svyruos tarp 10–15 laipsnių šilumos, o šviesesnę dieną jau žada užkopti iki 17–22 laipsnių.
Ateinantį savaitgalį, ypač dienomis, palyti žada daugelyje šalies rajonų, tačiau gali būti sulaukta daugiau šilumos.
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