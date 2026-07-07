„Po truputį sausesnės liepos 6-osios šiandien prasideda dar vienas lietingas laikotarpis. Žemo slėgio sūkurys vardu „Bernadeta III“ sukiosis mūsų regione ir iki pat savaitgalio lems vėsius, dažnai pilkus, dalyje šalies vėjuotus orus bei įkyrų lietų.
Daugiausia lis (gali ir su perkūnija) trečiadienį-ketvirtadienį, kuomet Lietuva bus centrinėje sūkurio dalyje. Vis tik kitomis dienomis daugelyje rajonų lietaus irgi neišvengsime. Atostogaujantys šią savaitę nebus patenkinti. Siūlau žiūrėti serialus ir skaityti rudeniui atidėtas knygas.
Žemėlapiuose – patys naujausi ECMWF orų modelio skaičiavimai. Jie rodo, jog daug kur Lietuvoje iki penktadienio vakaro iškris tarp 20–60 mm lietaus (t. y. 2–6 dideli kibirai vandens supilti į 1 m²). Taip kad skėtis šiomis dienomis labai pravers“, – skelbė G. Valaika.
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Malonesnių orų ir atšilimo iki pat savaitės galo nežada ir sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, kuri įspėja, kad trečiadienį bei ketvirtadienį teks saugotis ir vėjo.
„Praėjusią naktį mus vėl gerokai laistęs ciklonas, vardu Bernadette II-oji, pasitraukė, o Bernadette III-oji Baltiją ir vakarinę Lietuvą jau trečiadienio naktį pasieks, rytą ir dieną užguls mus savo centrine dalimi. Ciklonas pasiliks virš mūsų šalies ir ketvirtadienį ir penktadienį, tiesa penktadienį jau gerokai nusilpęs ir prasiplėtęs ir į šiaurę ir į rytus. Viena aišku – visą Lietuvą lietus tas dienas laistys, kai ką ir gausokai, perkūnija sudundės, o trečiadienį ir ketvirtadienį vėl kai kur gali ledėkai iškristi.
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Trečiadienį ir ketvirtadienį vėjai „pasidalins“ Lietuvą-vienur jie bus gana ramūs ir tik per perkūniją gūsiai stiprės, stipresnių vėjų sulauks pietvakariniai rajonai, o stipriausia audra laukia pajūrio, ypač pamario ir Kuršių nerijos – ten šiaurės vakarų vėjas gerokai įsisiautės.
Ketvirtadienis irgi dar bus ne tik lietingas, bet pietvakariuose, vakaruose ir gana audringas, ypač pajūryje. Didesnės šilumos vis dar nebus. Penktadienį vėjai aprims, bet vis dar lis, jau bus keliais laipsniais šilčiau. Vis šilčiau bus nuo savaitgalio, bet lietaus, deja, vis dar gausim. Tiesa, jau mažiau. Bus kaip toj dainoj– lietus Lietuvoj, lietus Lietuvoj, bet dainuos ir lietui diriguos … atmosferos frontų debesys“, – rašė sinoptikė.
Trečiadienį, liepos 8 -osios naktį lis daug kur ir gausokai, paryčiais daugiausia vakariniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, popietę kai kur gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pietvakariniuose rajonuose gūsiai 15–17 m/s, pamaryje ir pajūryje šiaurės vakarų 9–14 m/s, gūsiai 17–22 m/s, Kuršių nerijoje ir pamaryje gūsiai iki 25 m/s, dieną didesnėje Lietuvos dalyje pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pietuose, pietvakariuose gūsiai 15–18 m/s, vakariniuose rajonuose šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje 18–23 m/s. Silpniausias vėjas bus Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvoje. Naktį 8–13°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 14–19°C.
Ketvirtadienį, liepos 9 d. vis dar daug kur lis, rytą ir dieną kai kur gausokai, dieną su perkūnija, kai kur galima silpna kruša. Vėjas didesnėje Lietuvos dalyje nepastovių krypčių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje gūsiai 17–20 m/s. Naktį 9–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 16–21°C.
Penktadienį, liepos 10-osios naktį kai kur šiek tiek palis, dieną palis daug kur, popietę su perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 5–10 m/s, dieną pajūryje 7–12 m/s. Naktį 10–15°C, pajūryje apie 16°C, dieną 18–23°C.
Šeštadienį, liepos 11-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 20–25°C.
Sekmadienį, liepos 12 d. protarpiais trumpai kai kur palis, daugiau dieną su perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, stipresnis vakariniuose rajonuose. Naktį 14–17°C, dieną 22–26°C.
Pirmadienį, liepos 13 d. protarpiais palis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s. Naktį 15–18°C, dieną 20–25°C.
Antradienį, liepos 14 d. protarpiais palis, daugiau dieną. Vėjas šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 13–17°C, dieną 21–26°C.
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