Vos per savaitę – beveik viso mėnesio kritulių norma: skelbia, kur pylė smarkiausiai

„Vidutiniškai šalyje iškrito 53 mm kritulių, o tai sudaro 63 proc. liepos mėn. normos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė tarnyba.
Anot jos, pirmomis liepos dienomis daugiausia kritulių sulaukė Kazlų Rūda (85,5 mm), Šakiai (83,5 mm), Vėžaičiai bei Pagėgiai (83,1), Rietavas (82,7 mm).
Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams – Biržams (19,8 mm), Rokiškiui (22,3 mm), Zarasams (24,4 mm), Pakruojui (25,2 mm) ir Raseiniams (27,7 mm).
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Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, todėl papildomai sulauksime dar iki 20–50 mm kritulių. Prognozuojama, kad daugiausia lietaus sulauks Pietų ir Vakarų Lietuva.
„Taigi jau dabar aišku – šių metų liepos pirmoji pusė kur kas drėgnesnė nei vidutiniškai“, – tvirtino tarnyba.