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Lietuvoje siautęs vėjas vartė medžius: skelbia, kur žalos padaryta daugiausia

2026 m. liepos 9 d. 08:36
Trečiadienį Lietuvoje siautęs stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilių. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione.
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„Klaipėdos apskrityje – 24 (kartus vykta šalinti nuvirtusių medžių – ELTA), Marijampolės – 9, Alytaus – 8 , Kauno – 6, Tauragės – 4, Utenos – 3, Vilniaus ir Šiaulių apskrityse po 1“, – skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Ugniagesiai skelbia, kad medžiai ant automobilių nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje.
15.52 val. pranešta, kad Klaipėdoje, Minijos gatvėje, ant automobilio „Dodge“ užvirto medis. Atvykę ugniagesiai panaudojo grandininį pjūklą, medis buvo pašalintas nuo automobilio ir nuo važiuojamosios kelio dalies.
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16.17 val. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Pilaitės rajone esančioje Taurupės gatvėje, ant lengvojo automobilio ir tvoros yra užvirtęs medis.
Atvykę gelbėtojai pašalino ant automobilio „Toyota“ užvirtusį medį.
17.18 val. gautas pranešimas, kad Palangoje, Gedimino gatvėje, ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis.
Panaudojus grandininį pjūklą, ugniagesiai supjaustė ant važiuojamosios kelio dalies ir automobilio „Toyota“ užvirtusį medį bei jį pašalino.
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