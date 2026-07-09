Sinoptikai skelbia, kokių orų sulauksime artimiausiu metu ir kada bent kiek atšils

Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15–18 m/s, šiaurės rytiniuose rajonuose išliks besikeičiančios krypties, 4–8 m/s.
Temperatūra sieks 16–21 laipsnį šilumos.
Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių, 10–13 m/s, nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s.
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Diena vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s.
Temperatūra penktadienio naktį kris iki 9–14, dieną kils iki 18–23 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių, silpnas, dieną šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Sekmadienį daug kur trumpai palis. Galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 21–26 laipsniai.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje laikysis panašūs orai kaip savaitgalį.
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