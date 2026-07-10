Skelbiant apie pragariškus karščius – meteorologo žinia: štai ko išties tikėtis lietuviams

„Truputį pabumbėsiu, nes šiek tiek erzina tie klaidinimai. Kai kurie portalai pradėjo rašyti apie kažkokius karščius, kurių Lietuvai skirtose orų prognozėse net nematyti. Karščio pliūpsniu kažkodėl patapo... 26 laipsnių temperatūra. Dar vienas parašė, kad artėja antroji karščio banga.
Po to žmonės prisigaudo neteisingos informacijos ir reikia meteorologams teisintis, kad mes taip nesakėm. Vėl pasikartosiu: reikėtų pasiklausti Lietuvos sinoptikų ar bus/nebus tie karščiai, o ne kurti savo istorijas (neturint meteorologinio išsilavinimo) pasižiūrėjus „į lenkus“ ar dar bala žino kur.
Šiaip jau sąvoka karštis yra aiškiai apibrėžtas. Tai reiškinys, kai aukščiausia oro temperatūra pakyla iki ≥30ºC. Temperatūra tarp 26–29 °C nėra karštis, nežiūrint to jog prie tokios temperatūros kažkam jau būna labai karšta. Kalbant apie būsimus orus, pačiame šios savaitės gale vėsūs orai pasitrauks, į Lietuvą sugrįš vasariška šiluma. Karštis (≥30ºC) bent kol kas neprognozuojamas. Trumpo lietaus ir toliau bus, bet dėl šilto oro jis erzins mažiau“, – rašė G. Valaika.
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Tą savo paskyroje skelbiamoje prognozėje tvirtina ir sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
„Pirmadienį, liepos 13-osios nakties pradžioje šiek tiek palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, vėliau be lietaus, kai kur vėl rūkai nusidrieks, įdienojus vėl daug kur trumpi lietūs su perkūnija nušniokš. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11m/s. Naktį 15–18, dieną 24–29 laipsniai.
Antradienį, liepos 14 -osios naktį be lietaus, dieną vėl kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 15–18, dieną 24–29 laipsniai.
Trečiadienį, liepos 15-osios naktį be lietaus, dieną vėl kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 14–17, dieną 23–28 laipsniai.
Ketvirtadienį, liepos 16-osios naktį be lietaus, dieną vėl kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–17, dieną 23–28 laipsniai.
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Karščiai pietų Europoje
Tačiau kitoje Europos pusėje situacija bus kur kas pavojingesnė. Italija ruošiasi trečiajai ekstremalių karščių bangai. Pavojinga temperatūra apims Toskaną ir Sardiniją, o šalies pietuose termometrų stulpeliai gali kilti net iki 45 laipsnių. Labai karšta bus ir Prancūzijoje, kurią jau dabar alina aukštos temperatūros, paskelbti perspėjimai dėl ekstremalių orų.
Trečioji karščių banga slenka per Apeninų pusiasalį. Kai kuriose Sardinijos dalyse temperatūra kils iki 43 laipsnių, tačiau neatmetama, kad ji gali pasiekti ir 45 laipsnius. Toskanoje bei Apulijoje maksimali temperatūra sieks apie 40 laipsnių. Pasak meteorologų, ekstremalūs orai tęsis bent iki liepos 20 dienos.
Karščiai prasidės jau penktadienį. Italijos sveikatos apsaugos ministerija Florencijoje ir Perudžoje paskelbė aukščiausią pavojaus lygį. Jis galios ir šeštadienį, kai karštis pradės slinkti į pietus. Šis aukščiausias pavojaus lygis reiškia grėsmę visų gyventojų sveikatai, o ne tik pažeidžiamiausioms grupėms: senyvo amžiaus žmonėms, vaikams ar sergantiesiems.
Meteorologas Lorenzo Tedici, kurį cituoja Italijos naujienų agentūra ANSA, teigė, kad dienomis, kurios bus laikomos „vėsesnėmis“ (bent iki liepos 20-osios), įprasta temperatūra sieks 34–35 laipsnius. Jis priminė, kad prieš 30–40 metų tuo pačiu laikotarpiu vidutinė temperatūra buvo 30–32 laipsniai.
Praėjusiame amžiuje aukščiausia Milane fiksuota temperatūra siekė 33 laipsnius, tuo tarpu dabar ji pakyla net iki 37 laipsnių. Tai yra radikalių klimato pokyčių, vykstančių Italijoje, pavyzdys.
Kaip pabrėžia dienraštis „La Repubblica“, betonuotose miestų dalyse juntamoji temperatūra gali būti itin aukšta. Italijos Nacionalinės tyrimų tarybos ekspertai nustatė, kad tankiai užstatytose Florencijos dalyse juntamoji temperatūra siekia 44,6 laipsnio, o pramoniniame Romos rajone – net 57 laipsnius.
Prancūzijoje orai taip pat smarkiai įkais. Aukščiausias pavojaus lygis nuo penktadienio bus paskelbtas devyniuose šalies vakarų departamentuose, o nuo šeštadienio prie jų prisijungs ir kiti, įskaitant Paryžiaus aglomeraciją. Dėl karščių Luvro muziejus sutrumpins lankymo valandas – nuo penktadienio iki pirmadienio imtinai jis veiks tik iki 16 valandos.
24 departamentuose, kuriuose galioja raudonasis pavojaus lygis, aukšta (gerokai viršijanti 30 laipsnių) temperatūra laikysis tiek dieną, tiek naktį. Aukščiausio pavojaus zonoje atsidurs beveik 22 milijonai Prancūzijos gyventojų.
Reaguodamas į karščius, ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu penktadienio rytą sušaukė vyriausybinės krizių valdymo grupės posėdį. Vyriausybės atstovė spaudai Maud Bregeon pranešė, kad raudonojo pavojaus zonose bus aktyvuotas ORSEC planas, skirtas krizių valdymui ir gelbėjimo tarnybų mobilizacijai. Vienas iš svarbiausių vyriausybės posėdžio klausimų – ar atšaukti fejerverkus, skirtus liepos 14-osios nacionalinei šventei.
Tuo tarpu 63 Prancūzijos departamentuose dėl miškų gaisrų pavojaus jau galioja oranžinis (vienu laipteliu žemesnis už raudonąjį) pavojaus lygis.
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