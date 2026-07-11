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Sinoptikai skelbia apie orų permainas: kiek dar teks kentėti lietų

2026 m. liepos 11 d. 07:00
Savaitgalis išliks debesuotas, dalyje šalies vietovių galimi lietūs. Savaitės pradžioje į Lietuvą atslinks šiltesnio oro masė, vietomis temperatūra sieks 21–26 laipsnių šilumos, galimos trumpalaikės vasariškos liūtys su perkūnija, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT).
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Sinoptikų teigimu, šeštadienio naktį į Lietuvą atslinks žemo slėgio sūkurys. Pirmoje dienos pusėje lietaus tikimybė nedidelė, mažai debesuota.
Tuo metu antroje dienos pusėje numatomas didesnis debesuotumas, didesnėje šalies dalyje – daugiausia šiaurinėje – gali palyti. Kai kur susidarys rūkas, pūs nestiprus šiaurės vakarų krypties vėjas. Temperatūra nukris iki 9–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, kai kur – smarkiai.

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„Šiaurės vakarinėje šalies pusėje vyraus ilgesnio pobūdžio, dažnesni ir įkyresni lietūs, tuo metu šalies pietryčiuose formuosis pavieniai trumpalaikio lietaus debesys, čia kai kur sugriaudės ir perkūnija. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakarų, vidutiniu stiprumu, vakarop pajūryje vėjas stiprės, gūsiai sieks 15 metrų per sekundę“, – sako sinoptikas Tadas Kantautas
Pasak sinoptiko, temperatūra įdienojus sieks 17–22 laipsnius, vėsiausi orai numatomi Žemaitijoje, tuo metu šilčiausia – Utenos, Vilniaus ir Alytaus apskrityse.
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Sekmadienio naktį kai kuriose vietovėse trumpai palis, nepastovios krypties vėjas nurims, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Prognozuojama, kad vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra nukris iki 10–15 laipsnių šilumos.
LHMT duomenimis, pirmąjį sekmadienio pusdienį numatomi tankesni debesys, vietomis trumpai palis.
„Popietę pasirodys daugiau pragiedrulių, tačiau pasirodžius saulei ir šylant orui suskubs formuotis lietaus kamuoliniai debesys iš kurių didesnėje šalies dalyje trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas papūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, nestipriai. Į šalį ims skverbtis šiltesnio oro masė, todėl temperatūra popietę pakils iki 21–26 laipsnių“, – teigia sinoptikai.
Sinoptikai skelbia apie laukiančias orų permainas: į šalį plūstels šiluma. <br>G.Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (9)
Sinoptikai skelbia apie laukiančias orų permainas: į šalį plūstels šiluma. 
G.Bitvinsko nuotr.
Sinoptiko T. Kantauto teigimu, pirmadienio naktį išliks nepastovus debesuotumas, vietomis kai kur palynos, galima perkūnija. Įdienojus didesnėje Lietuvos dalyje nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys su perkūnija. Naktį ir dieną pūs nestiprus šiaurės, šiaurės vakarų krypčių vėjas.
Prognozuojama, jog naktį termometro stulpeliai nukris iki 12–17 laipsnių šilumos, o dieną į šalį plūstelėjus šilumai, temperatūra sieks 24–29 laipsnius šilumos.
„Antradienį trumpai palis tik vietomis, tikėtina ir perkūnija. Ir toliau pūs nestiprus šiaurės vėjas. Naktį atvės iki 13–18 laipsnių, dieną šils iki 23–28 laipsnių“, – nurodo LHMT.
Pasak sinoptikų, trečiadienį lietaus tikimybė minimali, temperatūra išliks vasariškai šilta.
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