Orų permainos – jau čia: į šalį plūs vis didesnė šiluma, skelbia, kada termometrų stulpeliai vėl rodys 30 laipsnių

„Jau nuo sekmadienio vis šiltesnis oras iš rytų, šiaurės rytų plūs, tad nors didesne šiluma pasimėgausim. Dar geresnė žinia, kad nuo trečiadienio dienos vis arčiau mūsų, jau su sausesniais, ramiais orais plėsis anticiklonas, nors savaitgalyje jis trauksis į rytus, pietryčius, bet su pietiniais oro srautais dar šiltesnis oras plūs.
O su dar šiltesniais orais savaitgalyje jau turėtų ir vasariškos liūtys su perkūnija nušniokšti. Visokios vasaros orų visiems po truputį“, – rašė sinoptikė.
Sekmadienį, liepos 12-ąją dienos pradžioje kai kur trumpai palis, popietę, pradedant šiaurės rytiniais, šiauriniais rajonais didesnio lietaus debesys su perkūnija keliaus tolyn per Lietuvą. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s, dieną pajūryje 7–12 m/s. Naktį 10–14, šilčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje apie 16, dieną 22–27 laipsniai.
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Pirmadienį, liepos 13-osios naktį tik kai kur trumpai su perkūnija palis, daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, kai kur rūkai nusidrieks, dieną jau lis daug kur, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11m/s. Naktį 15–18, dieną 24–29 laipsniai.
Antradienį, liepos 14 -osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, įdienojus vėl trumpai, su perkūnija palis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 12–17, vėsiausia vakariniuose, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 23–27 laipsniai.
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Trečiadienį, liepos 15-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, dieną vėl kai kur, daugiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose trumpai, su perkūnija palis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 14–16, dieną 23–27 laipsniai.
Ketvirtadienį, liepos 16 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną šiaurės vakarų 4–8 m/s. Naktį 12–15, dieną 24–28 laipsniai.
Penktadienį, liepos 17 d. be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 14–17, dieną 24–28 laipsniai.
Šeštadienį, liepos 18-osios naktį be lietaus, įdienojus trumpai, su perkūnija kai kur palis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 15–18, dieną 25–29 laipsniai.
Sekmadienį, liepos 19 d. protarpiais su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 17–19, dieną 26–30 laipsnių.
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