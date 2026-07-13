Į šalį atplūsta gerokai šiltesni orai: sinoptikė atskleidė, kiek laiko džiaugsimės šiluma

„Nedidelis ciklonas ir jo atmosferos frontai(vienas iš jų, trankiausias ir lietingiausias, konverguojančių srautų frontas, primenantis šypsenėlę), niekaip nuo mūsų nesitraukiantys skirtingus orus „dalino“. Ciklonas greitai išnyks, bet prie Baltijos ir Lietuvos kol kas liks „prisiglaudusi“ vakarinė rytuose esančio ciklono dalis. Gera žinia, kad šiltesnis oras iš rytų, šiaurės rytų plūs į visą Lietuvą. Pirmadienį ir antradienį su perkūnija palis daug kur, daugiau dienomis. Pirmadienio dieną gausiau, su trankesne perkūnija ir net ledėkais, lis šiaurės vakaruose, vakaruose, pavakare jau daug kas smarkesnio lietaus gaus.
Antradienį su perkūnija palis tik dieną, o trečiadienį lietus turėtų laistyti daugiausia rytinius ir pietinius rajonus. Nuo trečiadienio vis arčiau Baltijos iš vakarų, šiaurės vakarų plėsis anticiklonas, vardu Laurent, su juo sausas, bet keliais laipsniais gaivesnis oras iš rytų, šiaurės rytų brausis-bus be lietaus, dangus bus giedresnis, tad dienomis bus visiems maloniai šilta, naktys malonia gaiva alsuos. Pagal dabartinius duomenis dar šilčiau bus savaitgalyje, šeštadienis dar be lietaus, sekmadienio dieną gali trumpos vasariškos liūtys nušniokšti .
Pirmadienį, liepos 13-osios naktį protarpiais palis pietvakariniuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, nakties pradžioje su perkūnija, kai kur rūkai nusidrieks, dieną jau lis daug kur – gausiau ir trankiau šiaurės vakariniuose, vakariniuose rajonuose, popietę jau daug kur, kai kur gali ir ledėkai pabirti. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11m/s, popietę per perkūniją daug kur 8–13 m/s, gūsiai 15–20 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 24–29°C.
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Antradienį, liepos 14 -osios naktį be ženklesnio lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, įdienojus vėl trumpai, su perkūnija palis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 12–17°C, vėsiausia vakariniuose, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 23–27°C.
Trečiadienį, liepos 15 d. dar protarpiais palis rytiniuose ir pietiniuose rajonuose, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 12–16°C, šilčiausia rytiniuose rajonuose, dieną 23–27°C.
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Ketvirtadienį, liepos 16 -osios naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną šiaurės vakarų 4–8 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 23–27°C.
Penktadienį, liepos 17 d. be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 13–15°C, dieną 23–27°C.
Šeštadienį, liepos 18 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 13–15°C, dieną 24–29°C.
Sekmadienį, liepos 19 d. protarpiais su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 14–16°C, dieną 25–30°C“, – rašo sinoptikė.
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