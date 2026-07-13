Lietuvoje praūžus audrai – ir įspūdingi vaizdai: žaibai pliekė Vilniaus televizijos bokštą

Vilniuje nuo 2013 metų gyvenantis ispanas feisbuke pasidalino greitai išplitusiomis žaibų nuotraukomis.
Vienoje jų – žaibo smūgis į Vilniaus televizijos bokštą, o kitoje – jau du žaibai – vienas trenkė į TV bokštą, o kitas – šalia.
„Praėjusią naktį šią svajonę pavyko išpildyti su kaupu, ir net du kartus per 20 minučių! O vyšnia ant torto, du žaibai, smogę vienu metu... sėkmė man tikrai šypsojosi“, – pirmadienį savo džiugesiu dalinosi Eduardo, kurio nuotrauka pasidalino itin populiarios feisbuko grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ ir „Orų entuziastai“.
Į Lietuvą atkeliauja šiluma: pirmą savaitės dieną temperatūra šoktelės iki 29 laipsnių
Šie žaibai – sekmadienį pasirodžiusios audros rezultatas.
Sekmadienį per Lietuvą slinko liūtys su perkūnija.
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Jos neaplenkė ir Vilniaus – čia stipriai žaibavo ne tik vakare, bet ir naktį.
Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ pasirodė ir daugiau audros kadrų.
Vienas jų – ypač įspūdingas momentas iš Rukainių, kur užfiksavo „Ri Fotografija“.
Kaip skelbė meteo.lt, pirmadienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 25–30, Kuršių nerijoje 22–24 laipsniai.
Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s.
Temperatūra naktį 11–16, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
žaibasVilniaus televizijos bokštasAudra
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