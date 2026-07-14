Po audringo pirmadienio – įspėjimas ir antradieniui

„Buvo ne tik labai šilta, tačiau ir formavosi lietūs su perkūnija. Vietomis palijo smarkiai, fiksuota intensyvi perkūnija, krito kruša. Kelių meteorologijos stočių duomenimis, vietomis užfiksuoti 15–20 m/s siekę vėjo gūsiai. 20.40 val. be elektros buvo likę apie 1,5 tūkst. klientų“, – Facebook paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ skelbė meteorologas Gytis Valaika.
Anot jo, stipriausias vėjo gūsis užfiksuotas prie Eišiškių – apie 19.40 val. jis siekė net 29 m/s. Tuo metu meteorologinio radaro žemėlapyje ši teritorija buvo pažymėta raudona spalva, todėl tikėtina, kad būtent čia audra buvo pati intensyviausia.
Kaip ir būdinga stipriai vasariškai audrai, kai kur fiksuotas ne tik škvalas, bet ir kruša.
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„Kaip ir dera pilno komplekto vasariškai audrai, vietomis fiksuotas ne tik škvalas, bet ir krito kruša. Stambios, didesnės nei 2 centimetrų skersmens krušos, regis, pavyko išvengti. Nepaisant to, buvo vietų, kur krušos iškrito gana gausiai – ji trumpam pabalino žemės paviršių“, – rašė G. Valaika.
Visgi audringi orai, atrodo, nesitrauks ir antradienį. Kaip skelbia meteo, Vilniaus ir Alytaus apskrityse iki pat 20 val. vakaro galioja geltonasis perpsėjimas dėl galimos perkūnijos.
„Rekomendacijos: žaibuojant likite patalpoje. Ištraukite buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudokite kištukiniais lizdais. Jei esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite.
Būkite pasirengę galimiems elektros tiekimo sutrikimams. Jei esate išvykę automobiliu, užsidarykite langus ir likite jame“, – rašoma meteo pavojingų reiškinių legendoje.
Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.