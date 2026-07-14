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Į šalį grįžta tikra vasara: termometrų stulpeliai šoktels iki 28 laipsnių šilumos

2026 m. liepos 14 d. 06:00
Karolina Konopackienė
Šią savaitę Lietuvoje laukia malonūs orų pokyčiai – kritulių kiekis mažės, o termometrų stulpeliai kils gerokai aukščiau ir vėl primins tikrą vasarą, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.
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Pasak jos, artimiausią parą šalies orus dar lems tolimas vakarinis ciklono pakraštys, todėl naktis iš pirmadienio į antradienį bus debesuota.
„Šiąnakt Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Iš vakaro kai kur dar gali nukristi lašas kitas lietaus. Vėliau lietaus tikimybė sumenks, tačiau po vidurnakčio vietomis nusidrieks rūkas“, – sako T. Kaunienė.
Pasak jos, naktį vyraus silpnas šiaurės vakarų vėjas, kuris bus stipresnis tik pajūryje. Temperatūra naktį svyruos tarp 12–17 laipsnių šilumos.

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Antradienio dieną vis dar išliks nepastoviai debesuota, įdienojus vietomis prapliups lietus.
„Didesnė tikimybė šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose nulis trumpi lietūs, kai kur pagrūmos perkūnija“, – dalija sinoptikė.
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Dieną vėjas išliks nestiprus, o oro temperatūra sieks 22–27 laipsnius šilumos.
Nuo trečiadienio sinoptikė žada dar daugiau pokyčių. Pasak jos, Lietuva pateks į anticiklono rytinę dalį, todėl lietaus sulauksime mažiau.
„Naktis bus mažai debesuota, be lietaus. Dieną šalyje bus nepastoviai debesuota. Po pietų vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis“, – dalijasi T. Kaunienė.
Anot jos, trečiadienio naktį temperatūra nukris iki 12–17 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 22–27 laipsnių.
Ketvirtadienį orų sąlygos smarkiai nesikeis. Naktis prognozuojama žvaigždėta ir rami, paryčiu kai kur ūkanota. Oras atvės iki 11–16 laipsnių šilumos.
Dieną, pasak sinoptikės, pietvakarinėje krašto pusėje vyraus saulėti ir sausi orai. Visgi daugiau debesų vis dar bus šiaurės rytiniuose rajonuose debesų, todėl vakarėjant čia kur ne kur gali silpnai palynoti.
Dieną vyraus vidutinio stiprumo vėjas, vis dar pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų. Bus gana tvanku ir šilta – pavėsyje termometrų stulpeliai rodys 23–28 laipsnius šilumos.
Artėjant savaitgali regione išsilaikys aukštesnio slėgio laukas. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12–17 laipsnių šilumos.
Dieną daugės drėgmės, formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietūs, kai kur galima perkūnija.
Diena ir vėl bus vasariškai šilta – sušils iki 23–28 laipsnių.
Visgi savaitgalį Lietuvą pasieks Atlanto ciklonas, todėl šeštadienio lietaus sulauks daugiau rajonų, o dieną pradės stiprėsi vėjas.
„Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 6–11 m/s, dieną suksis iš pietų, pietvakarių, sustiprės iki 8–13 m/s, pajūryje tikėtini ir pavojingi gūsiai“,– pažymi sinoptikė.
Naktį oro temperatūra sieks 14–19 laipsnių šilumos, o dieną termometrų stulpeliai koptels iki 21–26 laipsnių šilumos, rytuose kai kur spės sušilti iki 28 laipsnių.
Sekmadienį lietaus sinoptikė prognozuoja mažiau, tačiau pažymi, kad diena bus daugiau vėjuota ir keletu laipsnių vėsesnė.
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