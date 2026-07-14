„Sveiki. Prie Botanikos sodo tokie vaizdai...“ – pirmadienį 21.37 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė Aleksoto gyventoja, atsiuntusi nuotraukų ir vaizdo įrašų.
Juose matyti, kad stiprus vėjas ne tik aplaužė medžių šakas, bet ir su šaknimis išvertė brandžius medžius.
Meteorologas Gytis Valaika feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pažymėjo, kad sinoptikų prognozės visiškai pasitvirtino – pirmadienį Lietuvoje buvo ne tik labai šilta, bet ir susidarė palankios sąlygos formuotis audroms.
Sinoptikai praneša, kokių orų laukti antradienį: maloniai nustebins
„Buvo ne tik labai šilta, tačiau ir formavosi lietūs su perkūnija. Vietomis palijo smarkiai, fiksuota intensyvi perkūnija, krito kruša. Kelių meteorologijos stočių duomenimis, vietomis užfiksuoti 15–20 m/s siekę vėjo gūsiai. 20.40 val. be elektros buvo likę apie 1,5 tūkst. klientų“, – skelbė meteorologas.
Anot jo, stipriausias vėjo gūsis užfiksuotas prie Eišiškių – apie 19.40 val. jis siekė net 29 m/s. Tuo metu meteorologinio radaro žemėlapyje ši teritorija buvo pažymėta raudona spalva, todėl tikėtina, kad būtent čia audra buvo pati intensyviausia.
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Kaip ir būdinga stipriai vasariškai audrai, kai kur fiksuotas ne tik škvalas, bet ir kruša.
„Kaip ir dera pilno komplekto vasariškai audrai, vietomis fiksuotas ne tik škvalas, bet ir krito kruša. Stambios, didesnės nei 2 centimetrų skersmens krušos, regis, pavyko išvengti. Nepaisant to, buvo vietų, kur krušos iškrito gana gausiai – ji trumpam pabalino žemės paviršių“, – rašė G. Valaika.
Meteorologas pasidalijo ir įspūdingais žmonių atsiųstais žaibų bei krušos vaizdais.
Liūties, škvalo ir stipraus vėjo padariniais socialiniuose tinkluose dalijosi ir Kauno miesto bei rajono gyventojai feisbuko grupėje „Orų entuziastai“. Tuo metu Vilkaviškio, Vilniaus ir Šiaulių rajonų gyventojai publikavo nuotraukas, kuriose matyti krušos nubalinta žemė.
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad Lietuvoje pagaliau įsivyravo tikri vasariški orai, tačiau kartu su jais sugrįžo ir vasarai būdingos audros.
„Sveiki visi, pagaliau sulaukę tikros šilumos, o kai kurie – ir vasariškų liūčių. Vis dar nuo mūsų nesitraukia ciklono vakarinis pakraštys, tačiau iš rytų ir šiaurės rytų plūsta gerokai šiltesnis oras. Įkaitusioje ir nepastovioje atmosferoje formuojasi frontų linijos – vienus jos gausiai ir audringai palaisto, o kitus tik iš tolo pagąsdina tamsiais debesimis. Pagaliau sugrįžo vasara su tikrais vasariškais orais“, – socialiniuose tinkluose rašė sinoptikė.
Pasak jos, antradienį daugiausia dienos metu dar vietomis palis, trečiadienį trumpi lietūs labiau tikėtini pietinėje šalies dalyje. Ketvirtadienis ir penktadienio naktis turėtų būti sausesni, tačiau penktadienio dieną per Lietuvą nusidrieks siaura atmosferos fronto debesų juosta, kuri kai kur vėl atneš trumpalaikio lietaus.
Iki sekmadienio išliks šilta, o vietomis – ir labai šilta. Vis dėlto, anot E. Latvėnaitės, naujausi orų modeliai rodo, kad savaitgalį prognozės keičiasi – iš pietvakarių Baltijos regiono link turėtų slinkti drėgnesnis ir aktyvesnis ciklonas, kuris išstums sausesnį anticikloną.
„Šeštadienis dar bus šiltas, bet jau lietingas, o pajūryje gali būti ir audringas. Sekmadienį taip pat numatomas lietus, be to, Lietuva gali pasidalyti į dvi skirtingas orų zonas – vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje bus vėsiau, o pietryčiuose ir rytuose išliks gerokai šilčiau. Daug kur pūs stiprokas vėjas. Nuo pirmadienio orai dar labiau atvės, nors kritulių jau turėtų būti mažiau“, – prognozavo sinoptikė.
Ji pridūrė, kad, pasikeitus orų modeliams, prognozės dar gali būti tikslinamos.
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