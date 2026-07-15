Sinoptikė žada dar daugiau pokyčių: štai kokių orų tikėtis

„Dieną šalyje bus nepastoviai debesuota. Po pietų vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis“, – dalijasi T. Kaunienė.
Anot jos, trečiadienio dieną šils iki 22–27 laipsnių.
Ketvirtadienį orų sąlygos smarkiai nesikeis. Naktis prognozuojama žvaigždėta ir rami, paryčiu kai kur ūkanota. Oras atvės iki 11–16 laipsnių šilumos.
Dieną, pasak sinoptikės, pietvakarinėje krašto pusėje vyraus saulėti ir sausi orai. Visgi daugiau debesų vis dar bus šiaurės rytiniuose rajonuose debesų, todėl vakarėjant čia kur ne kur gali silpnai palynoti.
Dieną vyraus vidutinio stiprumo vėjas, vis dar pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų. Bus gana tvanku ir šilta – pavėsyje termometrų stulpeliai rodys 23–28 laipsnius šilumos.
Artėjant savaitgali regione išsilaikys aukštesnio slėgio laukas. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12–17 laipsnių šilumos.
Dieną daugės drėgmės, formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietūs, kai kur galima perkūnija.
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Diena ir vėl bus vasariškai šilta – sušils iki 23–28 laipsnių.
Visgi savaitgalį Lietuvą pasieks Atlanto ciklonas, todėl šeštadienio lietaus sulauks daugiau rajonų, o dieną pradės stiprėsi vėjas.
„Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 6–11 m/s, dieną suksis iš pietų, pietvakarių, sustiprės iki 8–13 m/s, pajūryje tikėtini ir pavojingi gūsiai“,– pažymi sinoptikė.
Naktį oro temperatūra sieks 13–18 laipsnių šilumos, o dieną termometrų stulpeliai koptels iki 21–26 laipsnių šilumos, rytuose kai kur spės sušilti iki 29 laipsnių.
Sekmadienį lietaus sinoptikė prognozuoja mažiau, tačiau pažymi, kad diena bus daugiau vėjuota ir keletu laipsnių vėsesnė.
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