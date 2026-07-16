Prognozės koreguojasi: iš sinoptikės – žinia apie vėl artėjančias permainas

„Vienas iš jų, po dar šiltų ir daugiausia sausų ketvirtadienio ir penktadienio, šeštadienio naktį pasieks Pietinę Baltiją, o šeštadienio dieną ir sekmadienį, vis labiau stiprėdamas, lėtai keliaus per Lietuvą.
Šeštadienio rytą laistys vakarinius rajonus, o dieną gausokas lietus, kai kur su perkūnija, laistys beveik visą Lietuvą, tik rytinių rajonų nespės pasiekti, tad ten bus šilčiausia.
Sekmadienį lietus ir rytinę pusę pasieks, kitus irgi protarpiais palaistys. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Po dar šiltos sekmadienio nakties, dieną jau bus vėsiau, tik iš rytinių ir pietrytinių rajonų šiluma vėliausia pasitrauks.
Oras išliks šiltas ir tvankus: vietomis gali silpnai palynoti
Kitą savaitę tikros vasaros džiaugsmai pasibaigs. Jau visur gerokai atvės, savaitės pradžioje oro temperatūra dienomis sunkiai ir tik kai kur 20 laipsnių ribą peržengs, dažnai palis, savaitės pradžioje dar ir stiprokas vėjas pūs“, – skelbia sinoptikė.
Ketvirtadienį, rašo E. Latvėnaitė, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Dieną numatomi 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai.
Penktadienį, liepos 17-osios naktį be lietaus, kai kur rūkas ar miglos nusidrieks, įdienojus kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas pietryčių 4–8 m/s. Naktį numatoma 14–17, dieną – 24–29 laipsniai.
Šeštadienį, liepos 18-osios naktį be lietaus, rytą su perkūnija lis vakariniuose, pietvakarių rajonuose, dieną lis daug kur, kai kur gausokai, kai kur perkūnija dundės, lietaus debesys iki vakaro nepasieks tik rytinių rajonų. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, vakare vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje pietvakarių gūsiai – 15–17 m/s. Naktį 14–19, vėsiausia rytiniuose rajonuose, dieną – 21–26, vėsiausia vakariniuose rajonuose, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose – iki 28 laipsnių.
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Sekmadienį, liepos 19 d. protarpiais su perkūnija palis, nakties pradžioje gausiau rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, pietryčių, pajūryje pietvakarių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį vakariniuose rajonuose, dieną daug kur gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje dieną – iki 17 m/s. Naktį 15–18, dieną – 18–23, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose – iki 24–25 laipsnių.
Pirmadienį, liepos 20 d. protarpiais palis, daugiausia rytą ir dieną. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, naktį pajūryje, dieną daug kur gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį 10–14, dieną – 15–19 laipsnių.
Antradienį, liepos 21 d. protarpiais palis – naktį tik kai kur, dieną jau daug kur ir su perkūnija. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai sieks 15 m/s. Naktį 10–12, dieną – 15–19 laipsnių.
Trečiadienį, liepos 22 d. vis dar daug kur palis. Vėjas vakarų 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai sieks 14 m/s. Naktį 11–13, dieną – 16–20 laipsnių.
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