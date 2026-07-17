Sinoptikai – apie žaibiškas orų permainas: įspėja, kurią dalį Lietuvos talžys škvalas, kruša ir liūtys

Sinoptikės Teresės Kaunienės teigimu, penktadienio naktį Rytinėje šalies dalyje bus mažai debesuota, kritulių nenumatoma. Tuo metu Vakariniame regione debesys pamažu kaupsis, ryte vietomis galima perkūnija, arčiau jūros palis. Pūs vidutinis pietų ir pietryčių krypties vėjas, nakties metu bus šilta ir tvanku, termometrų stulpeliai sieks 15–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną per Lietuvą slinks kontrastingas šaltasis atmosferos frontas.
„Daugelyje rajonų, pradedant vakariniais, numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, gali kristi kruša. Vėjas suksis iš pietvakarių, sustiprės iki 8–13 m/s, per perkūniją kai kur gali kilti škvalas 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 23–28 laipsnius šilumos, pajūrio ruože bus apie 20–22 laipsnius“, – pranešė sinoptikė T. Kaunienė.
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Prognozuojama, kad sostinę lietaus debesys ir juos galimai atlydėsianti perkūnija pasieks tik vakarop, oro temperatūra dieną sieks 26–28 laipsnius.
LHMT duomenimis, sekmadienio naktis numatoma debesuota su pragiedruliais. Naktį daugelyje šalies vietų, ypač rytiniuose rajonuose dieną gali trumpai palyti, griaudėti perkūnija. Pietvakarių ir vakarų vėjo greitis sieks 7–12 m/s.
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„Temperatūra naktį svyruos tarp 13–18 laipsnių šilumos, dieną kils iki 21–26, pajūryje iki 18–20 laipsnių šilumos“, – pranešė sinoptikai.
Nurodoma, kad pirmadienį iš pietvakarių į šalį atslinks nedidelis, bet vandeningas pietinis ciklonas. Naktį, daugiausia pietiniuose bei vakariniuose Lietuvos regionuose, prognozuojamas smarkus lietus, kai kur jį lydės perkūnija.
„Vėjas didesnėje šalies dalyje bus besikeičiančios krypties, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Vakarinėje šalies pusėje dieną įsivyraus vakarų, šiaurės vakarų vėjas, jo gūsiai čia sieks 15–20 m/s, pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra pirmadienio naktį pasiskirstys tarp 11–16 laipsnių šilumos“, – pranešė LHMT sinoptikė.
T. Kaunienės teigimu, dėl lietaus ir vėjo daugelyje šalies regionų pirmadienio dieną temperatūra tesieks 15–20 laipsnių šilumos. Tiesa, rytuose, prognozuojama, kai kur spės sušilti iki 21–24 laipsnių.
LHMT prognozuoja, jog į Lietuvą atslinkęs pietinis ciklonas užsibus ir antradienį. Naktį daug kur palis, vietomis – smarkiai. Besikeičiančios krypties vėjo greitis naktį sieks 8–13 m/s, vakariniuose šalies regionuose gūsiai sieks 15–20 m/s, pajūryje – iki 23 m/s. Naktį temperatūra gali siekti 10–15 laipsnių šilumos.
Informuojama, kad įdienojus termometrai rodys 14–19 laipsnių šilumą, vėjo gūsiai pūs iš šiaurės vakarų, vakarų. Vietomis jo greitis sieks apie 9–14 m/s, pajūryje – 15–20 m/s.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybaorai Lietuvoješkvalas
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