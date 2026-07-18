Audros debesys slenka per Lietuvą: lietuviai dalinasi iškalbingais kadrais

Tautiečiai iš įvairiausių šalies kraštelių dalinasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose – ne tik lietus, bet ir artėjantys tamsūs ir tankūs debesys.
Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ pasipylė daugybė kadrų, kuriuose galima pamatyti, kaip liūtį ir perkūniją neša stiprėjantis ciklonas „Cerry“.
Kaip anksčiau skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, orų permainos laukė jau šeštadienio dieną.
Jau šeštadienio dieną laukia permainos. Nors vis dar kai kur šiltos, bet jau visur lietingos ir triukšmingos. Nedidelis ciklonas, vardu „Cerry“, su atmosferos frontų sistema jau šeštadienio naktį pasieks pietinę, o šeštadienio dieną, dar labiau sustiprėjęs, centrinę Baltiją“, – feisbuke rašo sinoptikė.
Pasak jos, šeštadienio naktį Lietuva dar bus šiltoje ir ramesnėje ciklono dalyje, tačiau situacija ims keistis jau ryte.
Susiję straipsniai
„Šeštadienio rytą vakarinius rajonus pasieks lietaus debesys, dieną lietus keliaus tolyn per Lietuvą, labiau ir smarkiau įsilis popietę. Perkūnija dundės, popietę ir gerokai pasitrankys, stipresni vėjo gūsiai įsisuks, net ledėkai gali pabirti“, – įspėja E. Latvėnaitė.