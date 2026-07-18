Įsismarkavusi vėtra Varėnos rajone ant namo nuvertė saugomą ąžuolą: kas žinoma

Šis ant Jadvygos ir Jono Kibirkščių namo užvirtęs ąžuolas – Varėnos rajono savivaldybės saugomas gamtos paveldo objektas.
„Nuo smūgio apgadintas pastato stogas. Laimei, žmonės nenukentėjo, tačiau tikrasis pastato pažeidimų mastas dar vertinamas.
Į įvykio vietą nedelsiant atvyko ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai bei Varėnos rajono savivaldybės vicemeras Alvydas Verbickas“, – skelbiama savivaldybės įraše feisbuke.
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Savivaldybė pateikė daugiau detalių apie ąžuolo situaciją – paaiškėjo, kad audra jį jau yra apgadinusi ir anksčiau.
Kaip informavo Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Labanauskas, Kabelių ąžuolas yra savivaldybės tarybos paskelbtas saugomu gamtos paveldo objektu.
Tokiems medžiams taikomi griežti teisės aktų reikalavimai – bet kokiems jų tvarkymo darbams būtinos arboristo ekspertinės išvados ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pritarimas, o medžio pašalinimui reikalingas ir savivaldybės tarybos sprendimas.
Pasak A. Labanausko, prieš dvejus metus audra nulaužė vieną medžio lajos dalį, todėl buvo pradėtos ekspertų paieškos.
Pirmasis viešasis pirkimas neįvyko, vertinimo specialistų neatsirado. Vėliau pavyko rasti ekspertą, su kuriuo šių metų sausį buvo pasirašyta sutartis.
Atlikus vertinimą, pateikta išvada, kad, įvykdžius rekomenduotus priežiūros darbus, medis galėtų išlikti dar apie dešimt metų. Savivaldybė ekspertinę išvadą gavo birželio mėnesį, tačiau praėjus maždaug pusantro mėnesio medis nuvirto.
„Šiuo metu svarbiausia – pasirūpinti nukentėjusiais, įvertinti padarytą žalą ir išsiaiškinti visas šio įvykio aplinkybes ir atlikti pirmuosius darbus, kurie išlaisvintų namą nuo šakų. Į pagalbą jau šį vakarą atskubėjo vietos ūkininkas Valentinas Streikus.
Savivaldybė bendradarbiaus su atsakingomis institucijomis ir informuos visuomenę apie tolesnius sprendimus“, – rašoma pranešime.
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