Sinoptikė perspėja – orai versis aukštyn kojomis: Lietuvą po nakties pasieks galingas ciklonas

„Jau šeštadienio dieną laukia permainos. Nors vis dar kai kur šiltos, bet jau visur lietingos ir triukšmingos. Nedidelis ciklonas, vardu „Cerry“, su atmosferos frontų sistema jau šeštadienio naktį pasieks pietinę, o šeštadienio dieną, dar labiau sustiprėjęs, centrinę Baltiją“, – feisbuke rašo sinoptikė.
Pasak jos, šeštadienio naktį Lietuva dar bus šiltoje ir ramesnėje ciklono dalyje, tačiau situacija ims keistis jau ryte.
„Šeštadienio rytą vakarinius rajonus pasieks lietaus debesys, dieną lietus keliaus tolyn per Lietuvą, labiau ir smarkiau įsilis popietę. Perkūnija dundės, popietę ir gerokai pasitrankys, stipresni vėjo gūsiai įsisuks, net ledėkai gali pabirti“, – įspėja E. Latvėnaitė.
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Sinoptikės teigimu, didžiausia stiprių audrų tikimybė numatoma pietiniuose rajonuose ir Vidurio Lietuvoje, kur oras dar spės labiausiai įkaisti.
Šeštadienio naktį lietaus dar nenumatoma, tačiau ryte su perkūnija pradės lyti vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Dieną lietus išplis į didžiąją šalies dalį, kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija, o kai kur trumpam gali iškristi ir kruša. Per perkūniją vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 15–20 m/s. Naktį temperatūra sieks 16–18 laipsnių, dieną daug kur šils iki 24–28 laipsnių, tik vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose bus vėsiau – 20–23 laipsniai.
Sekmadienį ciklonas trauksis į šiaurės rytus, todėl orai trumpam aprims.
„Sekmadienį ciklonas pasitrauks į šiaurės rytus, tad pas mus tik protarpiais kai kur palis, įdienojus – su silpna perkūnija“, – prognozuoja sinoptikė.
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Sekmadienio naktį lietaus sulauks rytiniai ir šiaurės rytiniai rajonai, o dieną trumpai palis tik vietomis. Oro temperatūra naktį sieks 14–17, dieną – 22–26 laipsnius šilumos, nors vakariniuose rajonuose bus vos 19–21 laipsnis.
Tačiau, anot E. Latvėnaitės, ilgesnių sausesnių orų tikėtis neverta. Jau pirmadienį Lietuvą pasieks dar vienas ciklonas.
„Pirmadienį Lietuvą pasieks dar vienas lietingas ciklonas, vėl gerokai palaistys, dieną vėl perkūnija trankysis, stiprės vėjas, o vakariniuose rajonuose pūs stiproki šiaurės vakarų vėjo gūsiai, pajūryje jie dar labiau įsisiautės, jau vėsesnis oras iš šiaurės, šiaurės vakarų brausis“, – rašo ji.
Pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 11–16 laipsnių, o dieną daugelyje rajonų bus tik 15–20 laipsnių šilumos. Tik rytiniuose rajonuose dienos pradžioje vietomis dar gali sušilti iki 21–24 laipsnių.
Pasak sinoptikės, lietingi ir vėsesni orai išliks ir savaitės pradžioje.
„Antradienį ir trečiadienį ciklonas „nutūps“ virš visų trijų Baltijos sesių teritorijos. Lis, antradienį dar gausokai, vakariniuose rajonuose ir pajūryje pūs stiproko vėjo gūsiai. Bus dar vėsiau“, – teigia E. Latvėnaitė.
Antradienį temperatūra dieną tesieks 13–18 laipsnių, trečiadienį – 17–19 laipsnių šilumos.
Anot sinoptikės, lietūs nesitrauks ir antroje savaitės pusėje, tačiau vėjai jau bus silpnesni.
„Lietinga, bet jau su silpnesniais vėjais bus ir antrą savaitės pusę. Oro temperatūra jau kartais ir 20 laipsnių ribą kai kur perkops“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.
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