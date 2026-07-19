Į Lietuvą atslenka dar vienas pietinis ciklonas: skelbia, kur liūtys skalbs smarkiausiai

Kaip skelbia „Facebook“ puslapis „Orai ir klimatas Lietuvoje“, gausiausiai lis vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Čia per 12 valandų gali iškristi daugiau kaip 15 mm kritulių, o vietomis – net apie pusę visos liepos mėnesio kritulių normos. Kituose šalies regionuose lietaus bus mažiau.
Kartu su krituliais į šalį plūs ir vėsesnio oro masė. Daugelyje Lietuvos vietovių temperatūra nepakils nė iki 20 laipsnių šilumos, o juntamesnis taps ir vėjas. Anot orų entuziastų, tokie orai labiau primins Islandijos vasarą nei įprastą liepą Lietuvoje.
Prognozuojama, kad pietinio ciklono įtaka išliks ir antradienį, todėl lietingi ir vėsūs orai dar nesitrauks.
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