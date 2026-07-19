Lietuvos dangų papuošė retas reginys: grožėtis galėsime neilgai

Kaip skelbia „Facebook“ puslapis „Orai ir klimatas Lietuvoje“, įspūdingiausiai šie debesys atrodo tuomet, kai užima didesnę dangaus skliauto dalį. Dar įspūdingesnį vaizdą galima išvysti ramią naktį prie ežero – tuomet švytintys debesys atsispindi vandens paviršiuje tarsi didžiuliame veidrodyje.
Vis dėlto norintiems išvysti šį reginį reikėtų paskubėti. Sidabriškųjų debesų sezonas pamažu artėja prie pabaigos – pasigrožėti jais bus galima dar maždaug savaitę ar dvi.
Rugpjūčio pradžioje naktimis jau visiškai sutems, todėl šių išskirtinių debesų sezonas baigsis ir vis labiau primins apie artėjantį rudenį.
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