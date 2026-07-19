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Lietuvos dangų papuošė retas reginys: grožėtis galėsime neilgai

2026 m. liepos 19 d. 10:03
Lrytas.lt
Praėjusias dvi naktis Lietuvos padangėje buvo matyti sidabriškieji (mezosferiniai) debesys – vieni aukščiausių atmosferoje susidarančių debesų, sklandantys maždaug 80 kilometrų aukštyje.
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Kaip skelbia „Facebook“ puslapis „Orai ir klimatas Lietuvoje“, įspūdingiausiai šie debesys atrodo tuomet, kai užima didesnę dangaus skliauto dalį. Dar įspūdingesnį vaizdą galima išvysti ramią naktį prie ežero – tuomet švytintys debesys atsispindi vandens paviršiuje tarsi didžiuliame veidrodyje.
Vis dėlto norintiems išvysti šį reginį reikėtų paskubėti. Sidabriškųjų debesų sezonas pamažu artėja prie pabaigos – pasigrožėti jais bus galima dar maždaug savaitę ar dvi.
Rugpjūčio pradžioje naktimis jau visiškai sutems, todėl šių išskirtinių debesų sezonas baigsis ir vis labiau primins apie artėjantį rudenį.
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