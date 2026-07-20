Į Lietuvą vienas po kito atkeliauja du ciklonai: šią savaitę – nieko gero

Pasak E. Latvėnaitės, ilgai atsipalaiduoti nereikėtų – artimiausiomis dienomis Lietuvą vienas po kito pasiekia du ciklonai. Pirmadienį pasieks ciklonas Cerry II, keliausiantis centrine Lietuvos dalimi
„Lis daug kur, kai kur ir smarkiai, dundės perkūnija, didesnėje šalies dalyje pūs įvairių krypčių vidutinio stiprumo vėjai. Pajūryje pavakare ir antradienio naktį šiaurės vakarų vėjas bus stipriausias“, – nurodė E. Latvėnaitė.
Antradienio naktį tik kai kur šiek tiek palis, tačiau dieną vėl lis – su dar vienu ciklonu, kai kur gausiau ir su perkūnija. Likusią savaitės dalį taip pat palis, bet jau mažiau ir tik protarpiais, savaitgalį – daugiausia dienomis.
Naują savaitę pradėsime su krituliais: temperatūra kris, stiprės vėjas
Anot E. Latvėnaitės, po audringesnio pirmadienio ir antradienio nuo savaitės vidurio vėjai aprims, tačiau naktimis dažniau slinks rūkai.
Vis vėsesnis oras iš šiaurės brausis – jei pirmadienį ir antradienį dieną kai kur temperatūra ir peršoks 20 laipsnių ribą, savaitės viduryje bus tikrai vėsiau, gal net ne lietuviška, o islandiška vasara.
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Penktadienį jau bus kiek šilčiau, o savaitgalis, pagal dabartinius duomenis, turėtų būti dar šiltesnis.
Pirmadienis (liepos 20 d.). Po vidurnakčio, pradedant pietiniais, pietvakariniais rajonais, lietaus debesys keliaus per Lietuvą – vietomis lis smarkiai, dundės perkūnija, popietę daugiausia ir gausiau lis šiaurės vakariniuose, šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, rytą pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną didesnėje Lietuvos dalyje vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, šiauriniuose rajonuose nepastovus 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose popietę gūsiai 15 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 16–18 m/s. Naktį 10–15 laipsnių, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 18–21 laipsnis, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 14–17 laipsnių.
Antradienis (liepos 21 d.). Naktį be ženklesnio lietaus, rytą kai kur su perkūnija palis, dieną vėl daug kur su perkūnija lis, vietomis gausiau. Vėjas nepastovių krypčių 5–10 m/s, pietvakariniuose rajonuose vakarų, vakariniuose rajonuose šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje naktį gūsiai 15–18 m/s. Naktį 10–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 16–21 laipsnis.
Trečiadienis (liepos 22 d.). Protarpiais palis, įdienojus kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 10–13 laipsnių, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 15–19 laipsnių.
Ketvirtadienis (liepos 23 d.). Protarpiais palis, daugiau dieną, naktį rūkai nusidrieks – labiausiai tikėtina vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, pajūryje dieną šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 9–12 laipsnių, pajūryje 13–15 laipsnių, dieną 16–20 laipsnių.
Penktadienis (liepos 24 d.). Naktį be lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais kai kur palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 18–21 laipsnis.
Šeštadienis (liepos 25 d.). Naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus kai kur šiek tiek palis. Vėjas nepastovus, naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 10–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 19–23 laipsniai, vėsiausia pajūryje.
Sekmadienis (liepos 26 d.). Naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus kai kur šiek tiek palis. Vėjas nepastovus, naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 11–13 laipsnių, vėsiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną 23–25 laipsniai, pajūryje 19–22 laipsniai.