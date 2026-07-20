Lietaus debesys slenka per Lietuvą: aiškėja, kuriuos regionus plaus labiausiai

Vėjas vyraus vakarinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
Kaip sekmadienį vakare pranešė meteorologas Gytis Valaika feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“, pietinis ciklonas daugiausia lietaus per artimiausias 48 valandas atneš į Vakarų Lietuvą (iki 30–60 mm).
Likusioje šalies dalyje irgi lis, tačiau bendras kritulių kiekis bus mažesnis (iki 10–30 mm).
Naują savaitę pradėsime su krituliais: temperatūra kris, stiprės vėjas
Anot specialisto, viso liepos mėn. kritulių norma (priklausomai nuo šalies vietovės) siekia 70–100 mm, todėl bus vietų kur per <2 parų laikotarpį iškris ~1/2 mėnesio normos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
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Trečiadienį daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Kaip sekmadienio vakarą skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, ilgai atsipalaiduoti nereikėtų – artimiausiomis dienomis Lietuvą vienas po kito pasiekia du ciklonai.
Pirmadienį pasieks ciklonas Cerry II, keliausiantis centrine Lietuvos dalimi „Lis daug kur, kai kur ir smarkiai, dundės perkūnija, didesnėje šalies dalyje pūs įvairių krypčių vidutinio stiprumo vėjai.
Pajūryje pavakare ir antradienio naktį šiaurės vakarų vėjas bus stipriausias“, – nurodė E. Latvėnaitė.
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