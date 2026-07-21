Vaizdai Panevėžio r. – lyg žiemą: žemę užklojo ledėkų sluoksnis

„Piniava, Panevėžio r., 15 minučių nesustojamos krušos“, – rašė krušos vaizdo įrašu „Orų entuziastų“ grupėje pasidalinęs Mindaugas.
Visgi atrodo, kad intensyvi kruša buvo gana lokali.
„Tičkūnuose, visai šalia Piniavos (kitapus kelio) – jokių ledukų, jokios krušos! Jūs gal užsakinėjot ledų gėrimams atšaldyti?“, – juokavo kita internautė.
Tiesa, kritulių šiandien kliuvo ne tik Panevėžio apylinkėms. Pagal internautų nuotraukas bei meteo radarų duomenis matyti, kad trumpos liūtys lankėsi kone visoje šalyje.
Kiek anksčiau meteo skelbė, kad vasariška šiluma dar neskuba sugrįžti – antradienį daugelyje šalies rajonų numatoma perkūnija, o lietingi orai išsilaikys ir artimiausiomis dienomis.
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Geresnių žinių atneša savaitgalis – kritulių turėtų mažėti, o sekmadienį kai kur temperatūra turėtų pakilti ir iki 26 laipsnių.
O štai antradienį, žadėjo meteo, 12–15 val. laikotarpiu Lietuvoje pradės formuotis perkūnija. Likusią dienos dalį perkūnija numatoma didesnėje šalies dalyje.
Orų prognozė
Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 16–21 laipsnis.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 18–23 laipsniai.
Šeštadienio dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 4–9 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 19–24 laipsniai.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai.