Vieną cikloną vys kitas: sinoptikė skelbia, kur lis smarkiausiai ir kada orai taisysis

„Antradienį virš Lietuvos Cerry IV-oji apsistos, vėl lietumi laistys, perkūnija grūmos, tiesa daugiausia dieną. Pūs visokių krypčių, naktį silpni, o dieną jau kiek gaivesni vakariai vėjai, tik vakariniuose rajonuose ir ypač pajūryje šiaurės vakarų vėjas bus stipresnis.
Trečiadienį ciklonas trauksis toliau nuo mūsų, bet lietaus debesys vis dar mus užkabins, palaistys, bet jau kiek mažiau. Pūs jau kiek gaivesnis vakarinių krypčių vėjas. Ketvirtadienį dar vienas nedidelis ciklonas netoli mūsų keliaus, vėl su perkūnija palaistys.
Vis dar bus vėsoka, ypač naktimis, o dienomis tik kai kur oro temperatūra per 20 laipsnių perkops. Nuo penktadienio, pagal dabartinius duomenis, lietaus jau bus vis mažiau, pūs silpnas, nepastovių krypčių vėjas. Nors naktimis bus dar vėsoka, rūkai kai kur nusidrieks, dienomis bus vis šilčiau, o nuo sekmadienio turėtų dar labiau šilti“, – skelbė sinoptikė.
Nepamirškite skėčių: sinoptikai praneša apie dar vieną cikloną
Antradienį, liepos 21-osios rytą palis pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną daug kur su perkūnija lis, vietomis gausiau. Vėjas didesnėje Lietuvos dalyje nepastovus, pietiniuose pietvakariniuose rajonuose vakarų 6–11 m/s, vakariniuose rajonuose šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 -18 m/s. Temperatūra kils iki 16–21 laipsnio.
Trečiadienį, liepos 22 d. protarpiais palis, daugiau naktį. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 10–13, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, bet pajūryje 14–16, dieną 16–20 laipsnių.
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Ketvirtadienį, liepos 23-osios naktį protarpiais palis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, rytą ir dieną lis daug kur, kai kur gausiau, įdienojus perkūnija dundės. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, pajūryje dieną šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 10–13, pajūryje 14–16, dieną 15–20 laipsnių.
Penktadienį, liepos 24 -osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, dieną protarpiais kai kur,su perkūnija palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 8–12, dieną 19–22 laipsniai.
Šeštadienį, liepos 25-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, įdienojus kai kur šiek tiek palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–13, pajūryje 14–16, dieną 20–24 laipsniai, vėsiausia vakariniam šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, liepos 26-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, įdienojus kai kur šiek tiek palis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 10–13, vėsiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną 22–25 laipsniai.
Pirmadienį, liepos 27 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietryčių 5–10 m/s. Naktį 14–16, dieną 23–27 laipsniai.
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