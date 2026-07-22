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Audringus orus antradienio vakarą palydėjo retas reiškinys: užfiksavo besiformuojantį viesulą

2026 m. liepos 22 d. 10:24
Lrytas.lt
Praėjusi para daliai lietuvių pateikė staigmenų – Panevėžio r. žemę nubalino kruša, o netoli Raseinių užfiksuotas ir besiformuojantis viesulas.
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„Keliolika kilometrų į rytus nuo Raseinių antradienį vakare buvo užfiksuotas štai toks piltuvo formos debesis.
Kol kas nėra aišku, ar bent trumpam žemės paviršių palietė (t. y. ar viesulas buvo susiformavęs; jei žemės nepasiekė, tuomet tai tik viesulo užuomazga)“, – įrašą komentavo grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika.
Trečiadienį, liepos 22 d. protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Dieną numatoma 16–20 laipsnių.
Ketvirtadienį, liepos 23-osios naktį lietaus debesys pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais slinks tolyn per Lietuvą, paryčiais ir dieną jau lis daug kur, kai kur smarkiau. Įdienojus perkūnija vėl dundės. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, pajūryje dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 10–13, pajūryje 14–16, dieną 16–19 laipsnių.
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Penktadienį, liepos 24 -osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais kai kur palis, įdienojus su perkūnija. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–12, dieną 19–23 laipsniai.
Šeštadienį, liepos 25-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, įdienojus kai kur šiek tiek palis-labiausia tikėtina vakariniam, šiaurės vakariniam ir rytiniam Lietuvos pakraštuke. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 3–7 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 9–13, pajūryje 14–16, dieną 20–24 laipsniai, vėsiausia vakariniam šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, liepos 26 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 2–6 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–14, vėsiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną 23–26 laipsniai.
Pirmadienį, liepos 27-osios naktį be lietaus, įdienojus kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas pietryčių 5–10 m/s. Naktį 14–17, dieną 24–28 laipsniai.
Antradienį, liepos 28 d. protarpiais palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų 7–12 m/s. Naktį 15–17, dieną 19–24 laipsniai.
viesulasRaseinių rajonasOrai
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