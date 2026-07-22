Prieš artėjančius pokyčius – gyventojams dar vienas sinoptikų įspėjimas

Didžiajai Lietuvos daliai specialistai paskelbė geltonąjį perspėjimą dėl perkūnijos, taip pat pasidalijo rekomendacijomis:
Žaibuojant likite patalpoje. Ištraukite buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudokite kištukiniais lizdais. Jei esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite. Būkite pasirengę galimiems elektros tiekimo sutrikimams. Jei esate išvykę automobiliu, užsidarykite langus ir likite jame.
Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Sinoptikai pateikė prognozę trečiadieniui: ciklonas trauksis nuo mūsų
Penktadienio naktį kai kur trumpai palis. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas.
Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija.
Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
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Šeštadienį kai kur trumpas lietus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Kaip antradienį vakare feisbuko paskyroje skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, nors Lietuvą pastarąsias dienas laistęs ciklonas lėtai trauksis, visai greitai jo vietą užims kitas ir ketvirtadienį vėl sulauksime kritulių. Visgi prognozėse jau matyti ir didesnė šiluma.
„Nuo penktadienio drėgnų ir triukšmingų ciklonų „paradą“ turėtų pagaliau nutraukti iš vakarų, pietvakarių, su sausesniais ir ramesniais orais stiprėjantis anticiklono gūbrys. Tik vėsesnis oras, prasibrovęs iš šiaurės labai nenoriai trauksis, tad iki savaitgalio naktimis bus vėsoka, dienomis didesnė šiluma dar nedžiugins ir tik penktadienį oro temperatūra kiek daugiau virš 20 laipsnių persiris.
Savaitgalis pagal dabartinius duomenis bus jau ir šiltesnis ir sausesnis: gal tik šeštadienio dieną kai kur palis, bet bus šilčiau, sekmadienis jau be lietaus ir dar šiltesnis. Kitos savaitės pradžios orai permainingi, bet vis dar šilti, ypač pirmadienis. Orai visiems po truputį, pagal jų norus, ir lietų ir šilumą dalins“, – rašė sinoptikė. Trečiadienį, liepos 22 d. protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Dieną numatoma 16–20 laipsnių.
Ketvirtadienį, liepos 23-osios naktį lietaus debesys pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais slinks tolyn per Lietuvą, paryčiais ir dieną jau lis daug kur, kai kur smarkiau. Įdienojus perkūnija vėl dundės. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, pajūryje dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 10–13, pajūryje 14–16, dieną 16–19 laipsnių.
Penktadienį, liepos 24 -osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais kai kur palis, įdienojus su perkūnija. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–12, dieną 19–23 laipsniai.