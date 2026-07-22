Sinoptikė skelbia, kuri diena bus vėsiausia ir kada galiausiai sulauksime šilumos

„Nuo penktadienio drėgnų ir triukšmingų ciklonų „paradą“ turėtų pagaliau nutraukti iš vakarų, pietvakarių, su sausesniais ir ramesniais orais stiprėjantis anticiklono gūbrys. Tik vėsesnis oras, prasibrovęs iš šiaurės labai nenoriai trauksis, tad iki savaitgalio naktimis bus vėsoka, dienomis didesnė šiluma dar nedžiugins ir tik penktadienį oro temperatūra kiek daugiau virš 20 laipsnių persiris.
Savaitgalis pagal dabartinius duomenis bus jau ir šiltesnis ir sausesnis: gal tik šeštadienio dieną kai kur palis, bet bus šilčiau, sekmadienis jau be lietaus ir dar šiltesnis. Kitos savaitės pradžios orai permainingi, bet vis dar šilti, ypač pirmadienis. Orai visiems po truputį, pagal jų norus, ir lietų ir šilumą dalins“, – rašė sinoptikė.
Trečiadienį, liepos 22 d. protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Dieną numatoma 16–20 laipsnių.
Sinoptikai pateikė prognozę trečiadieniui: ciklonas trauksis nuo mūsų
Ketvirtadienį, liepos 23-osios naktį lietaus debesys pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais slinks tolyn per Lietuvą, paryčiais ir dieną jau lis daug kur, kai kur smarkiau. Įdienojus perkūnija vėl dundės. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, pajūryje dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 10–13, pajūryje 14–16, dieną 16–19 laipsnių.
Penktadienį, liepos 24 -osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais kai kur palis, įdienojus su perkūnija. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–12, dieną 19–23 laipsniai.
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Šeštadienį, liepos 25-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, įdienojus kai kur šiek tiek palis-labiausia tikėtina vakariniam, šiaurės vakariniam ir rytiniam Lietuvos pakraštuke. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 3–7 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 9–13, pajūryje 14–16, dieną 20–24 laipsniai, vėsiausia vakariniam šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, liepos 26 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 2–6 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–14, vėsiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną 23–26 laipsniai.
Pirmadienį, liepos 27-osios naktį be lietaus, įdienojus kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas pietryčių 5–10 m/s. Naktį 14–17, dieną 24–28 laipsniai.
Antradienį, liepos 28 d. protarpiais palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų 7–12 m/s. Naktį 15–17, dieną 19–24 laipsniai.
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